Общество

СаминвесторСаминвесторВерховный суд отказал «Росгосстраху» во взыскании 151 млрд рублей

3 декабря 2019 года стало известно, что судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ оставила в силе решения предыдущих инстанций, отклонивших иск ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании 151 млрд рублей с компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (бывшая «РГС-Жизнь») за незаконное использование товарных знаков.
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Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

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Газета.Ru вчера в 07:18
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Депутат от партии «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев заявил, что из-за технической ошибки на сайте Верховной рады был опубликован не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли депутаты.
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Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК

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В ЛНР усовершенствовали взятый в плен украинский танк

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Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
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Последний ролик на странице Ксении заставил многих предположить, что звезда ждет второго ребенка.
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Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7

В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей, соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.
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Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
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В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России

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Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
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В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
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Челябинские школьники напишут итоговое сочинение

Челябинские школьники уже подали заявления и согласие на обработку персональных данных.
Урал-пресс-информ 02 декабря в 03:31
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«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram

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Как работают Яндекс.Новости?
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