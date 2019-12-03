Общество
СаминвесторВерховный суд отказал «Росгосстраху» во взыскании 151 млрд рублей
3 декабря 2019 года стало известно, что судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ оставила в силе решения предыдущих инстанций, отклонивших иск ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании 151 млрд рублей с компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (бывшая «РГС-Жизнь») за незаконное использование товарных знаков.
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Верховный суд подтвердил отказ «Росгосстраху» в иске к компании Гинера на 151 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 11:05
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