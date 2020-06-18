Ранее аналогичное заявление подал другой гражданин -- Виктор Мещеринов. 10 июня Верховный суд также отклонил его иск, отметил «Интерфакс». Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

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