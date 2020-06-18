Политика
КоммерсантъВерховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Ранее аналогичное заявление подал другой гражданин -- Виктор Мещеринов. 10 июня Верховный суд также отклонил его иск, отметил «Интерфакс». Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
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Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости 16 июня в 02:26
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Общество
Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа
Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых фактов заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве (1359) и Подмосковье (689).
Lenta.ru 15 июня в 03:49
Общество
В ВОЗ заявили, что статистика смертности от COVID-19 в России реальная
В России около 11% населения протестированы на COVID-19, благодаря чему статистика инфицированных и умерших от коронавируса реальная, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 03:55
Политика
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", - сказала Меркель, комментируя темы будущего председательства ФРГ в Совете ЕС.
РИА Новости 03:44
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
РИА Новости вчера в 10:47
Футбол
Дьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить
Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков рассказал, как футболистам нужно управлять деньгами.
Metaratings вчера в 05:12
Недвижимость
Продажи новостроек в Москве в мае упали в 2,5 раза
Управлением Росреестра по Москве в мае зарегистрировано 3,093 тысячи договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости – на 20% меньше апреля и в 2,5 раза ниже показателя мая 2019 года, говорится в сообщении управления.
РИА Новости 02:23
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых
В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
РИА Новости 03:38
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук порадовала мужчин платьем с открытой спиной
Поклонники оценили наряд Анна, и сказали, что такая модель платья выгодно подчеркнула все достоинства фигуры актрисы.
Bimru.ru вчера в 11:38
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости вчера в 03:35
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 15 июня в 03:01
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Экономика
Qiwi продает Совкомбанку проект карт рассрочки «Совесть»
Платежный сервис Qiwi продает Совкомбанку портфель карт "Совесть" чистой стоимостью около 7,6 миллиарда рублей, убыток от сделки для Qiwi не превысит 1,5 миллиарда рублей, говорится в совместном пресс-релизе сторон.
РИА Новости вчера в 17:15
Общество
Суд отстранил мэра Охи от должности
Суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева.
АСТВ 00:07
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Здоровье
В выходные в Казахстане закроют ТРЦ, базары, парки, туристические зоны
В субботу и воскресенье в стране будут закрыты торгово-развлекательные центры, торговые дома, магазины, непродовольственные базары, кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей только на летних площадках, работу общественного транспорта ограничат, запретят доступ в парки, скверы, на набережные и пляжи, в аквапарки.
Евразия Daily 03:48
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала платье, в котором сразила Павла Волю
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала любимое платье своей мамы и супруга Павла Воли.
Народные новости 04:19