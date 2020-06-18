Политика

REGNUMREGNUMВерховный суд отклонил иск по поправкам к Конституции

Москва, 18 июня 2020, 12:44 — REGNUM Верховный суд России отказал в принятии административного иска гражданина России Геннадия Рудяка, оспаривающего проведение 1 июля голосования по поправкам к Конституции РФ. Соответствующая информация появилась 18 июня на сайте суда.
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