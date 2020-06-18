Политика
RT на русскомВерховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования. Иск был подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком был указан президент России Владимир Путин. Позднее суд отказался принять иск.
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Игры
This War of Mine войдет в школьную программу Польши
Cyber.sports.ru 03:54
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
Политика
Минск заявил о «кукловодах в „Газпроме“ и выше» у соперника Лукашенко
За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности.
РБК 12:36
Энергетика
Цена на бензин Аи-95 дошла до исторического максимума
Цена автомобильного бензина марки Аи-95 («Премиум-95») в минувшую среду, 17 июня, добралась до своего исторического максимума.
Эксперт Северо-Запад 05:39
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Вернера
Советский спорт 05:22
Хоккей
Второй бомбардир АХЛ может перейти в «Авангард»
Спорт-Экспресс 10:18
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
Общество
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Экономика
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.
Интерфакс 04:30
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции
В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
Армия и оружие
На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»
Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:45 — REGNUM В Одесской области Украины на полигоне «Алибей» продолжаются испытания ракетного комплекса «Нептун», сообщила 17 июня пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Игры
Масштаб, сюжетная завязка, технические особенности: Insomniac поделилась деталями Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Хортон подтвердил, что в плане масштаба Marvel’s Spider-Man: Miles Morales представляет собой аналог Uncharted: The Lost Legacy — самостоятельного с сюжетной точки зрения дополнения к Uncharted 4: A Thief’s End.
3DNews 12:54
Гаджеты
Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены
Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ 02:52
Спорт
Вятчанина о переезде Ефимовой в США: за державу было обидно
Заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина рассказала, как отреагировала на переезд Юлии Ефимовой в США.
РИА Новости 11:51
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Хоккей
Дмитрий Яшкин: «Чувствую, что в КХЛ могу выйти на свой пик»
В завершившемся досрочно сезоне КХЛ «Динамо» заняло четвертое место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф обыграло «Спартак» (4:2).
Матч ТВ 12:17
Армия и оружие
Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией
Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU 09:18
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой 07:33
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36