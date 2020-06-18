Политика

RT на русскомRT на русскомВерховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования. Иск был подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком был указан президент России Владимир Путин. Позднее суд отказался принять иск.
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Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

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Верховный суд не принял иск об оспаривании указа о проведении голосования 1 июля

ТАСС07:26

Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции

РИА Новости07:08

ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

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Верховный суд не принял иск, оспаривающий указ о назначении дня голосования по Конституции

Дождь06:00

Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Интерфакс04:37

Верховный суд России не принял один из исков, где оспаривается указ президента о голосовании поправкам к Конституции

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