Происшествия
РИА НовостиВерховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
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Дело Хорошавина: Верховный суд отменил арест экс-губернатора Сахалинской области
SakhalinMedia.ruвчера в 19:48
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Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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Известия вчера в 12:10
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
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По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие
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Первые два российских вертолетоносца начнут строить в Крыму.
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Сегодня в Казань приедет принц Карим Ага Хан IV
Сегодня, 11 сентября, в столицу Татарстана приедет 82-летний принц Карим Ага Хан IV.
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В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
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Общество
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Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
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Правительство изменило пенсионную реформу
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Вечерняя Москва 02:01
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Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
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Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
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Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» за 75 млн евро, еще 11 млн предусмотрены в виде бонусов.
Sport24.ru вчера в 20:38
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
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Российская газета вчера в 21:15