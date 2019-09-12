Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новостивчера в 22:12

ВС РФ отменил решения о продлении ареста экс-губернатора Хорошавина с 2015 по 2018 годы

ТАССвчера в 19:49

Дело Хорошавина: Верховный суд отменил арест экс-губернатора Сахалинской области

SakhalinMedia.ruвчера в 19:48

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

RT на русскомвчера в 20:07

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил право на компенсацию

РЕН ТВвчера в 22:28

Адвокат сообщил об отмене ВС решений по срокам ареста экс-главы Сахалина

РБКвчера в 21:05

Президиум Верховного суда отменил все судебные решения о продлении ареста Александру Хорошавину

Эхо Москвывчера в 20:34
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В Турции с начала сезона погибли 88 россиян

Алексей Ерхов, посол РФ в Турции сообщил, что на турецких курортах погибли 88 россия.
Время Пресс вчера в 11:57
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МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
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В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие

Спецназовца ФСБ отказались накормить в Сирии

Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска спецназовцу ФСБ России Юрию Писаренко, который требовал выплатить компенсацию за выполнение задач в Сирии, связанных с риском для жизни, и выдать положенный паек.
Lenta.ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
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Lenta.ru 01:42
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

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Lenta.ru вчера в 20:12
Политика

Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 10 сентября в 23:01
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По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал

По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.
Известия вчера в 12:10
Футбол

Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
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Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
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В Крыму построят два первых российских вертолетоносца

Первые два российских вертолетоносца начнут строить в Крыму.
Аргументы недели вчера в 00:35
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Сегодня в Казань приедет принц Карим Ага Хан IV

Сегодня, 11 сентября, в столицу Татарстана приедет 82-летний принц Карим Ага Хан IV.
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В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Правительство изменило пенсионную реформу

Новую модель пенсионной накопительной системы презентовал Минфин девятого сентября, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «Свободная Пресса».
Deita.ru вчера в 08:01
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
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Лионель Месси не хочет покидать «Барселону»

REGNUM 02:26
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
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На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей

RT на русском 02:56
Происшествия

Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса

Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
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Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
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Ривалдо: «Де Йонг в будущем многое даст „Барселоне“»

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» за 75 млн евро, еще 11 млн предусмотрены в виде бонусов.
Sport24.ru вчера в 20:38
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Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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