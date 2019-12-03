Экономика
РБКВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб
Верховный суд удовлетворил жалобу страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера на решение суда кассационной инстанции о бренде «Росгосстраха», передает корреспондент РБК. Своим решением судьи отменили новое рассмотрение иска «Росгосстраха» к «Капитал Лайф» на 151 млрд руб.
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Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Шоу-бизнес
Настю Каменских раскритиковали за платье с вырезом у самого паха
В последнее время Настя Каменских все чаще примеряет оригинальные образы.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
В Ярославле прошли мероприятия памяти Неизвестного солдата
Автоспорт
Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1», Квят — девятый
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Происшествия
Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
Политика
СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха
Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Авто
Skoda запустила производство дешевой модели Octavia
Стартовало производство нового поколения Skoda Octavia в Чехии, эксперты обратили внимание на хороший ценник нового автомобиля.
Футбол
Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Кино
«Брачная история» стала триумфатором Gotham Awards 2019
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Транспорт
В московском метро подорожают билеты на одну поездку
Билеты на одну поездку в метро Москвы подорожают на два рубля с 1 февраля 2020 года, стоимость безлимитных проездных будет прежней, следует из материалов к заседанию президиума столичного правительства.
Политика
Глава МИД Украины надеется на Ruxit
Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Авто
Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии
"По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.
Фигурное катание