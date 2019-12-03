Экономика

РБКРБКВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб

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Верховный суд удовлетворил жалобу страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера на решение суда кассационной инстанции о бренде «Росгосстраха», передает корреспондент РБК. Своим решением судьи отменили новое рассмотрение иска «Росгосстраха» к «Капитал Лайф» на 151 млрд руб.
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