Экономика

ВедомостиВедомостиВерховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Верховный суд одобрил отказ в иске «Росгосстраха» к «Капитал Лайф»

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Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов попросил председателя Верховного суда «дать указание» в свою пользу по иску на 150 млрд рублей

Медиазона06:17

Экономколлегия защитила решение от пересмотра

Право.ру07:46

Суд поддержал отказ в иске «Росгосстраха» на 148 млрд рублей к бывшей «РГС жизни»

ТАСС07:01

Верховный суд поддержал отказ «Росгосстраху» в иске к компании Гинера на 151 млрд рублей

ПРАЙМ06:47

ВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб

РБК06:45

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Ведомости07:55
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Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новости вчера в 18:46
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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Российская газета вчера в 06:30
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Футбол

Мультимиллиардер интересуется покупкой «Милана»

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Общество

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Посольство России в Берлине не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета.
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Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости 06:51
Армия и оружие

В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря.
ТАСС 09:15
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Сама Джоли говорит, что дочь хотела быть мальчиком еще в возрасте 4 лет, когда интересовалась всем для мальчиков, их игрушками, одеждой.
SM News 06:14
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева выходит замуж

Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Paparazzi.ru 03:52
Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
РБК вчера в 10:58
Происшествия

Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
РБК 08:29
Хоккей

Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 08:41
Политика

Кремль не верит в причастность Эрдогана к атаке на Су-24 в 2015 году

Известия 06:03
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

В поселке Витимский Иркутской области мужчина скончался после того, как на него напал медведь-шатун.
Известия 07:18
Политика

Китай ввел санкции против США за поддержку протестующих в Гонконге

Китай ввел санкции в отношении неправительственных организаций (НПО) США за «поддержку экстремистской деятельности» Гонконга, сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР.
Коммерсантъ вчера в 02:02
Общество

Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

Решение по вопросу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока не принято.
ТАСС 09:38
Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

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Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Лезги газет вчера в 15:40
Общество

МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а симуляция, к которой он прибегает, входит в курс подготовки разведки, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.
РИА Новости 09:46
Авто

Новый пикап Hyundai засняли на тестах

Что касается того, как будет выглядеть пикап, это еще предстоит выяснить, но Hyundai использовал фотографии концепта Santa Cruz для своего производственного анонса, что заставило бы поверить, что предстоящий грузовик будет во многом напоминать его прототип.
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Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
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Легковес UFC Тони Фергюсон уверен, что сможет победить чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
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Принят закон об электронных трудовых книжках в России

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
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По данным ГИБДД, за девять месяцев 2019 года число аварий с участием такси существенно возросло.
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