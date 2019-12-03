Экономика
ВедомостиВерховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Футбол
Мультимиллиардер интересуется покупкой «Милана»
Французский долларовый миллиардер Бернар Арно интересуется покупкой «Милана», об этом сообщает La Repubblica.
Общество
Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине
Посольство России в Берлине не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета.
Армия и оружие
В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Сама Джоли говорит, что дочь хотела быть мальчиком еще в возрасте 4 лет, когда интересовалась всем для мальчиков, их игрушками, одеждой.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева выходит замуж
Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
Происшествия
Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота
Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
Хоккей
Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Происшествия
Житель Иркутской области погиб от нападения медведя
В поселке Витимский Иркутской области мужчина скончался после того, как на него напал медведь-шатун.
Политика
Китай ввел санкции против США за поддержку протестующих в Гонконге
Китай ввел санкции в отношении неправительственных организаций (НПО) США за «поддержку экстремистской деятельности» Гонконга, сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР.
Общество
Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет
Решение по вопросу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока не принято.
Происшествия
Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Общество
МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а симуляция, к которой он прибегает, входит в курс подготовки разведки, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.
Авто
Новый пикап Hyundai засняли на тестах
Что касается того, как будет выглядеть пикап, это еще предстоит выяснить, но Hyundai использовал фотографии концепта Santa Cruz для своего производственного анонса, что заставило бы поверить, что предстоящий грузовик будет во многом напоминать его прототип.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Армия и оружие
Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Единоборства
Тони Фергюсон: «Заставлю Хабиба мочиться кровью»
Легковес UFC Тони Фергюсон уверен, что сможет победить чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
Общество
Принят закон об электронных трудовых книжках в России
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев подарил Юлии Проскуряковой гардеробную
Проскурякова с гордостью сообщила, что супруг подарил ей поистине дорогой подарок, о котором мечтает наверняка каждая женщина.
Транспорт
Таксисты объяснили рост числа ДТП с их участием
По данным ГИБДД, за девять месяцев 2019 года число аварий с участием такси существенно возросло.