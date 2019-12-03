Экономика

ВедомостиВедомостиВерховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Верховный суд одобрил отказ в иске «Росгосстраха» к «Капитал Лайф»

News.ru09:03

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

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ВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб

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Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

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Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
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Еврокомиссия требует разъяснений от властей Кипра по делу о лишении гражданства 26 иностранцев.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
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В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

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