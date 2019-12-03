Общество
ВедомостиВерховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Экономика
Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера «врагом России»
Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу
Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Происшествия
Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
Происшествия
Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов
Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Шоу-бизнес
Бузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019".
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Технологии
Apple назвала лучшие приложения и игры App Store 2019 года
Компания Apple выбрала лучшие приложения и игры для своих устройств за 2019 год.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Хоккей
Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура
Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".
Общество
Российские школьники не справились с экзаменом
Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Энергетика
В ОПЕК заявили о конце «золотого века» сланцевой нефти
Министры государств — членов ОПЕК считают, что в США «золотой век» добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Космос
Японский зонд отправился с астероида Рюгу на Землю
В ноябре-декабре 2020 года зонд сбросит на Землю капсулу с образцами пород Рюгу над пустыней в Австралии, после чего японские ученые начнут изучать его состав, отметил телеканал NHK.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Авто
С 1 января для водителей появятся новые штрафы в России
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Кино
Marvel показала трейлер фильма «Черная вдова»
Американская киностудия Marvel представила трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Происшествия
Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Авто
Найден «Запорожец» с пробегом в 121 километр
За всё время автомобиль проехал 121 километр. Первый владелец получил новый ЗАЗ-968МД в качестве бесплатной помощи от государства.
Армия и оружие
Путин: количество кораблей с «Калибрами» увеличится вдвое
Число боевых кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", увеличится в два раза к 2023 году, заявил Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России.
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Общество
Еврокомиссия требует от Кипра объяснить лишение «золотых паспортов»
Еврокомиссия требует разъяснений от властей Кипра по делу о лишении гражданства 26 иностранцев.
Финансы
Доллар и евро увеличиваются в цене
Курс валют доллара США и европейской валюты начали увеличиваться в цене.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Игры
Вышел геймплейный трейлер стратегии по вселенной «Звёздного десанта»
Британская студия Slitherine Strategies выложила в сеть первый геймплейный трейлер предстоящей игры Starship Troopers — Terran Command II.