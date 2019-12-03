Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

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