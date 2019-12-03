Общество

ВедомостиВедомостиВерховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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«Росгосстрах» против «Капитал Лайф». Кого поддержал Верховный суд?

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ВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб

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Происшествия

Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
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Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов

Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
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Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
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В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

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Компания Apple выбрала лучшие приложения и игры для своих устройств за 2019 год.
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Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура

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В ОПЕК заявили о конце «золотого века» сланцевой нефти

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Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
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С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
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Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
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