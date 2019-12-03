Экономика

ВедомостиВедомостиВерховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Верховный суд одобрил отказ в иске «Росгосстраха» к «Капитал Лайф»

News.ru09:03

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Ведомости07:55

Суд поддержал отказ в иске «Росгосстраха» на 148 млрд рублей к бывшей «РГС жизни»

ТАСС07:01

Экономколлегия защитила решение от пересмотра

Право.ру07:46

Верховный суд поддержал отказ «Росгосстраху» в иске к компании Гинера на 151 млрд рублей

ПРАЙМ06:47

ВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб

РБК06:45

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов попросил председателя Верховного суда «дать указание» в свою пользу по иску на 150 млрд рублей

Медиазона06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Наука

Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем

МедиаПоток вчера в 12:12
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

Вести.Ru 07:09
Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
РБК вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально стала мальчиком

Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло проходит гормональную терапию, для того чтобы сделать операцию по смене пола.
Общественная служба новостей 07:23
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Общество

Госдума во втором чтении приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов

Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили внесение корректив в КоАП в части правонарушений, которые могут совершить СМИ, признанные иноагентами.
ЗакC.Ру 08:36
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Происшествия

В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:59
Общество

Умерла знаменитая кошка Lil Bub, прославившаяся из-за вынутого языка

Одна из самых известных кошек в Сети Lil Bub (Лил Баб) умерла в возрасте 8 лет.
Вести.Ru 08:16
Футбол

ЦСКА может усилиться форвардом сборной Словакии

ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему нападающему сборной Словакии и «Жилины» Роберту Боженику.
Матч ТВ 08:36
Политика

Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

Lenta.ru 07:59
Футбол

Паспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Петербурге

Вечерняя Москва 05:29
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Экономика

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
РИА Новости 04:06
Транспорт

В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Политика

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО

НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 07:36
Здоровье

Каабак рассказал о предстоящей операции для нуждающегося в пересадке почки ребёнка

В интервью радиостанции «Говорит Москва» врач-трансплантолог НМИЦ Здоровья детей Михаил Каабак рассказал, что сейчас 11-месячный пациент находится во Владимирской больнице.
Говорит Москва 06:31
Шоу-бизнес

Дочери Филиппа Киркорова исполнилось восемь лет

Журналисты напоминают, что прошлый день рождения дочери Киркорова прошел тоже с большим размахом, однако тогда зал оформили в духе Хогвардса, а гости чувствовали себя героями произведений про Гарри Поттера.
Татарстан Сегодня 05:29
Хоккей

Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура

Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".
Вести.Ru 09:18
Политика

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости 07:56
Армия и оружие

Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»

Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
Известия 01 декабря в 13:00
Кино

В сети появилась информация о фильме «Эйс Вентура 3»

Джим Керри может сняться в третьей части фильма «Эйс Вентура».
REGNUM вчера в 13:51
Происшествия

В лесах Выборгского района поймали иностранцев

28 ноября четверых мигрантов задержали в Выборгском районе при попытке нарушить границу с Финляндией.
Реквизит 06:59
Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
РИА Новости 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Капитал Лайф
Российская страховая компания, работающая в области страхования жизни. Номер в реестре страховых компаний - 3984, лицензии - ПС 3984, СЖ 3984 и СЛ 3984 от 10 мая 2018 года, уставный капитал - 4,1 млрд руб.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное