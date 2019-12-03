Общество
ВедомостиВерховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на слухи о беременности от Алексея Панина
Телеведущая опровергла информацию о том, что отцом ребенка является актер Алексей Панин.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Транспорт
Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Общество
Бывший украинский нардеп Онищенко задержан в Германии
Бывший народный депутат Александр Онищенко был задержан в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Футбол
«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Общество
Два россиянина арестованы в США за попытку обойти санкции
Кроме двух россиян обвинения в попытке обойти антироссийские санкции предъявлены также двум итальянцам и гражданину США.
Происшествия
Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Игры
В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077
Киберспорт
Virtus.pro вышла в плей-офф СНГ-отбора DreamLeague Leipzig Major
Политика
Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе
Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Космос
Частная космонавтика прирастает «Сибирью»
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась об отношениях между Россией и Украиной
Трек «Тает лед» группы «Грибы» был написан в том числе об отношениях между Россией и Украиной и о мире между соседними странами, заявил продюсер и солист группы Юрий Бардаш.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал конфуз Бузовой, исковеркавшей его фамилию
Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал "Газете.Ru" конфуз певицы Ольги Бузовой, неправильно объявившей его фамилию со сцены во время вручения премии.
Технологии
С 13 декабря игроки Red Dead Online смогут стать самогонщиками
Rockstar поделилась подробностями следующего крупного обновления Red Dead Online, которое выйдет уже 13 декабря.
Единоборства
Олимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой
Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
Кино
Роберт Паттинсон заявил, что не считает Бэтмена супергероем
Актер Роберт Паттинсон сыграет главного героя в фильме «Бэтмен», который выйдет в 2021 году.
Происшествия
Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника
В Нижегородской области бизнесмен Вадим Терехов выстрелил из ружья в главу администрации Шеманихинского сельсовета Алексея Дорофеева.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Экономика
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Сбербанк со 2 декабря запустил два сезонных вклада с повышенными ставками.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати
Анастасия Решетова прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что её супруг Тимати (Тимур Юнусов) ей изменяет.
Гаджеты
Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD
Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.