Общество

ВедомостиВедомостиВерховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Верховный суд подтвердил отказ «Росгосстраху» в иске к компании Гинера на 151 млрд рублей

Коммерсантъ11:05

«Росгосстрах» против «Капитал Лайф». Кого поддержал Верховный суд?

REGNUM10:05

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов попросил председателя Верховного суда «дать указание» в свою пользу по иску на 150 млрд рублей

Медиазона06:17

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Ведомости07:55

Суд поддержал отказ в иске «Росгосстраха» на 148 млрд рублей к бывшей «РГС жизни»

ТАСС07:01

ВС поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» на 151 млрд руб

РБК06:45

Верховный суд одобрил отказ в иске «Росгосстраха» к «Капитал Лайф»

News.ru09:03
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Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

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Дана Борисова отреагировала на слухи о беременности от Алексея Панина

Телеведущая опровергла информацию о том, что отцом ребенка является актер Алексей Панин.
Московский Комсомолец вчера в 08:40
Общество

Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву

К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
REGNUM 10:48
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Транспорт

Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Известия 09:40
Общество

Бывший украинский нардеп Онищенко задержан в Германии

Бывший народный депутат Александр Онищенко был задержан в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Взгляд.ру 11:04
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Зеленский анонсировал новую программу для возврата украинцев на родину

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Футбол

«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Свободная Пресса 10:10
Общество

В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
RT на русском 08:57
Общество

Два россиянина арестованы в США за попытку обойти санкции

Кроме двух россиян обвинения в попытке обойти антироссийские санкции предъявлены также двум итальянцам и гражданину США.
BFM.ru 11:08
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
Экономика

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Коммерсантъ вчера в 20:28
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Игры

В сети появилось изображение карты Cyberpunk 2077

Gmbox.ru 03:06
Киберспорт

Virtus.pro вышла в плей-офф СНГ-отбора DreamLeague Leipzig Major

Cyber.sports.ru вчера в 14:18
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Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
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Частная космонавтика прирастает «Сибирью»

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Музыка

Песня «Тает лед» оказалась об отношениях между Россией и Украиной

Трек «Тает лед» группы «Грибы» был написан в том числе об отношениях между Россией и Украиной и о мире между соседними странами, заявил продюсер и солист группы Юрий Бардаш.
Взгляд.ру 10:52
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал конфуз Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал "Газете.Ru" конфуз певицы Ольги Бузовой, неправильно объявившей его фамилию со сцены во время вручения премии.
Газета.Ru 05:00
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С 13 декабря игроки Red Dead Online смогут стать самогонщиками

Rockstar поделилась подробностями следующего крупного обновления Red Dead Online, которое выйдет уже 13 декабря.
Gmbox.ru 10:54
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Олимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
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Кино

Роберт Паттинсон заявил, что не считает Бэтмена супергероем

Актер Роберт Паттинсон сыграет главного героя в фильме «Бэтмен», который выйдет в 2021 году.
Слово и Дело вчера в 16:49
Происшествия

Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника

В Нижегородской области бизнесмен Вадим Терехов выстрелил из ружья в главу администрации Шеманихинского сельсовета Алексея Дорофеева.
Lenta.ru 10:32
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Экономика

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк со 2 декабря запустил два сезонных вклада с повышенными ставками.
Накануне.Ru вчера в 19:11
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В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
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Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати

Анастасия Решетова прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что её супруг Тимати (Тимур Юнусов) ей изменяет.
Газета Кемерова 04:14
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Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD

Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
iXBT.com 05:28
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