Коронавирус
ИнтерфаксВерховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности. Решение принято в связи со смертью заявителя, передает корреспондент "Интерфакса".
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Экономика
Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года
Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20
Общество
В России выявили 6509 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в России зарегистрировали 6509 случаев COVID-19, умерли 176 человек, выписались 8805, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:09
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49
Политика
«Коммерсантъ»: компромат на Сафронова собирала СВР
Как пишет «Коммерсантъ», Служба внешней разведки контролировала переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер.
BFM.ru 04:10
Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Армия и оружие
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 17:11
Общество
В РСТ допустили возобновление международного авиасообщения в августе
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.
RT на русском 04:22
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Армия и оружие
Мисмари назвал действия Турции в Ливии колонизацией и оккупацией
ННК является причастной к финансовому кризису в Ливии, который был создан по заказу Турции.
Народные новости вчера в 20:33
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC
В сеть просочилось несколько изображений упаковки фитнес-трекера Xiaomi Mi Smart Band 5, который предназначен для международного рынка и не обладает поддержкой продвинутых функций, в том числе и NFC.
MobiDevices 04:16
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Полиции пришлось применять слезоточивый газ для разгона протестующих с центральных улиц Белграда.
Российская газета вчера в 17:33
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Общество
В Group-IB отметили рост числа мошеннических переводов по картам
Число случаев мошенничества при переводе с банковской карты во время пандемии коронавируса выросло в РФ более чем в 6 раз, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:55
Наука
В Сочи в окрестностях храма нашли средневековый сигнальный пункт
Сотрудники Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской академии наук» заявили о найденном древнейшем сигнальном пункте, который был обнаружен при изучении почв на водораздельной поверхности ручьев Сочапа и Бзугу.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Певица Ольга Орлова опубликовала архивный кадр с Жанной Фриске
Бывшая участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей подругой Жанной Фриске, сообщает Nation News.
МИР 24 вчера в 10:15
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Общество
В России предложили запретить алкоголь в поездах
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Михаилов обратился в комитет по этике РФС с просьбой дать оценку словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева о поведении игрока петербургской команды Артема Дзюбы.
Rambler News Service вчера в 07:15
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда 07 июля в 07:51
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 06 июля в 04:04
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Шоу-бизнес
После объявления о разводе Гарик Харламов отдыхает в караоке до 4 утра
Гарик Харламов вместе с коллегами был замечен в одном из караоке-баров столицы. Друзья отмечали окончание съёмок и заодно развод юмориста.
Территория новостей 03:25
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29