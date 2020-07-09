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ИнтерфаксИнтерфаксВерховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности. Решение принято в связи со смертью заявителя, передает корреспондент "Интерфакса".
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Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

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Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии

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Верховный суд прекратил рассмотрение иска экс-главы Чувашии к Путину

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RT на русском03:50

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чуваши Михаила Игнатьева

Эхо Москвы04:12
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Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

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В России выявили 6509 новых случаев коронавируса

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Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины по футболу

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В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

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Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
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Армия и оружие

Мисмари назвал действия Турции в Ливии колонизацией и оккупацией

ННК является причастной к финансовому кризису в Ливии, который был создан по заказу Турции.
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Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович

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В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Полиции пришлось применять слезоточивый газ для разгона протестующих с центральных улиц Белграда.
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Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Известия 04:03
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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
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РИА Новости 02:55
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Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

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Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
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Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
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Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Михаилов обратился в комитет по этике РФС с просьбой дать оценку словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева о поведении игрока петербургской команды Артема Дзюбы.
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Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE

Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
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Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
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После объявления о разводе Гарик Харламов отдыхает в караоке до 4 утра

Гарик Харламов вместе с коллегами был замечен в одном из караоке-баров столицы. Друзья отмечали окончание съёмок и заодно развод юмориста.
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Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
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