Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВерховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности. Решение принято в связи со смертью заявителя, передает корреспондент "Интерфакса".
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Верховный суд прекратил дело по иску Игнатьева к президенту Путину

Мой город Чебоксары04:49

Верховный суд прекратил рассмотрение иска экс-главы Чувашии к Путину

Коммерсантъ04:22

Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии

РИА Новости04:03

Суд прекратил дело по иску Игнатьева против Путина без рассмотрения

PRO Город Чебоксары04:58

Верховный суд РФ прекратил производство по иску экс-главы Чувашии Игнатьева

ТАСС03:43

Суд прекратил производство по иску экс-губернатора Чувашии к Путину

РБК03:36

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Интерфакс04:05
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
3,4K
Общество

Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля

Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
29
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
432
Политика

В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым

В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым: глава Чечни здесь ни при чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
84
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
28
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

RT на русском 07:02
3K
Общество

РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии

Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
264
Общество

В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
1,2K
Происшествия

Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Общество

Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
1
Общество

ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР

В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
122
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
233
Шоу-бизнес

Ивлеева впервые поздравила Элджея с днём рождения в Instagram

Фото из Instagram @_agentgirl_ Первой в соцсетях Элджея поздравила его жена, взбалмошная Анастасия Ивлеева.
Pokatim.ru 05:00
Футбол

«Ротору» придется заменить почти половину футболистов

По словам гендиректора, почти 80% бюджета клуба составляет именно зарплата футболистов.
Кривое-зеркало.ру 05:43
Происшествия

Жалобу на приговор экс-министру Андрею Куликову рассмотрят повторно

Сегодня в Первом кассационном суде общей юрисдикции прошло рассмотрение представления региональной прокуратуры на определение Саратовского областного суда, изменившего приговор экс-министру промышленности Андрею Куликову.
Взгляд-инфо 04:23
Футбол

Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Общество

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
2
Общество

ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация почти ежедневно регистрирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 06:04
49
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
1,2K
Происшествия

В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России

Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42
5
Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Известия 04:03
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Кино

Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре

Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
5
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com 02:50
44
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области

Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
4
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
514
Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
4
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
141
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
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Михаил Васильевич Игнатьев
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Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики. Отстранен от должности в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
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