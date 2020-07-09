Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВерховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности. Решение принято в связи со смертью заявителя, передает корреспондент "Интерфакса".
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Верховный суд прекратил дело по иску Игнатьева к президенту Путину

Мой город Чебоксары04:49

Суд прекратил производство по иску экс-губернатора Чувашии к Путину

РБК03:36

Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии

РИА Новости04:03

Суд прекратил дело по иску Игнатьева против Путина без рассмотрения

PRO Город Чебоксары04:58

Верховный суд РФ прекратил производство по иску экс-главы Чувашии Игнатьева

ТАСС03:43

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Интерфакс04:05

Верховный суд прекратил рассмотрение иска экс-главы Чувашии к Путину

Коммерсантъ04:22
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Происшествия

Соучастники Фургала дали показания на губернатора в СК

NewInform 05:01
6
Общество

В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
960
Политика

Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина

Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
6
Общество

Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения

Минтранс до 13 июля оценит готовность международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения, следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
РИА Новости 04:55
125
Общество

С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
123
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Шоу-бизнес

Гарик Харламов «отметил» развод с Кристиной Асмус в караоке-клубе

Согласно информации источника, на днях Гарик Харламов посетил караоке в столице, устроив вечеринку для друзей и коллег по случаю завершения съёмок одного из проектов.
Дни24 05:54
1
Технологии

Корейцы показали фюзеляж первого собственного истребителя

Южнокорейская компания KAI опубликовала фотографию частично собранного фюзеляжа первого летного прототипа перспективного истребителя KF-X, разработка которого ведется с 2016 года.
N+1 02:23
5
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,7K
Здоровье

Межведомственные группы на Алтае возобновят работу по поиску очагов коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп для предупреждения распространения коронавируса.
ТАСС 05:03
9
Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН 02:35
5
Здоровье

В Бразилии сообщили о третьем случае выздоровления от ВИЧ-инфекции

Если верить публикации в издании Science, бразильские врачи смогли вылечить пациента с ВИЧ-инфекцией с помощью антиретровирусной терапии, дополненной курсом никотинамида (витамина В3).
Дни24 вчера в 02:39
57
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
472
Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Известия 04:03
21
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
431
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
208
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
3K
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Хоккеист Иван Телегин решил действовать более решительно, подав иск о разделе имущества, совместно нажитого с Пелагеей во время брака.
Дни24 04:54
70
Футбол

Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
2
Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 07 июля в 11:46
1
Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
114
Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
18
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
1
Общество

Смольный отказался согласовывать митинг против поправок в Конституцию

Peterburg2.ru 05:52
11
Общество

Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
85
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
369
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
151
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграет у «Астон Виллы» в 34-м туре АПЛ 9 июля

Матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 04:09
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:09
4
Культура

Новое реалити-шоу The Sims Spark’d выйдет этим летом

Piter.tv 01:37
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Михаил Васильевич Игнатьев
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Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики. Отстранен от должности в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
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