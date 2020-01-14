Политика
РИА НовостиВерховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество
Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Футбол
Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Кино
Sony показала второй трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony опубликовала на YouTube второй трейлер супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли.
Армия и оружие
Армия Хафтара готовится к новому наступлению на Триполи
«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — говорится в сообщении издания в Twitter.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами.
Экономика
В «РусГидро» переворачивают активы
13 января бумага "РусГидро" на Московской бирже торговалась за 0,6 руб. Такая перевернутая схема позволит увеличить дивидендный поток "РусГидро" в пользу нового мажоритарного акционера с учетом его потребности в финансировании новых инфраструктурных строек, полагают собеседники "Ъ".
Политика
Киев назвал виновных в крушении самолета в Иране
Президент "МАУ" Дыхне считает, что виновными в крушении украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.
Происшествия
СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Следственный комитет России предлагает внедрить правовой механизм, пресекающий злоупотребление своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
Происшествия
РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.
Происшествия
СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке
Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
Футбол
Сборная России проведет товарищеский матч с Сербией в Москве
6 июня сборная России примет Сербию в Москве. 13 июня сборная России проведет в Санкт-Петербурге стартовый матч Евро-2020 против Бельгии.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Общество
Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
В партии Порошенко заподозрили Зеленского в тайных переговорах с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский недостойно себя вел во время кризисной ситуации вокруг крушения украинского лайнера в Иране, утверждает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Политика
Минобороны России раскрыло главный итог переговоров по Ливии в Москве
Министерство обороны Российской Федерации, комментируя прошедшие накануне в Москве переговоры по мирному урегулированию в Ливии, обратило внимание на то, что ключевым итогом встречи стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня.
Энергетика
Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины
Покупать российскую нефть на предлагаемых условиях Белоруссии нет смысла, поэтому правительство и нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные маршруты поставок, в том числе с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Экономика
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Ставка в рамках программ зависит от выбора дополнительных услуг.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Политика
Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе
Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Общество
Протестующие против продажи земли перекрыли движение в центре Киева
17 декабря в Киеве у здания Верховной рады прошли акции протеста против открытия рынка земли на Украине, передавал телеканал «112 Украина».