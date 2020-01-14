Политика

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца

Интерфакс05:28

Верховный суд приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива»

ТАСС05:06

Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»

РИА Новости05:14

Верховный суд приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива»

Коммерсантъ05:19

Верховный суд приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива»

РБК06:10

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РАПСИ05:03

Верховный суд по требованию Министерства юстиции приостановил на 3 месяца деятельность «Гражданской инициативы»

Эхо Москвы07:31
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Дмитрий Гудков
Российский политик
Российский политик, общественный деятель. Председатель Партии перемен с 23 июня 2018 года. В прошлом - будучи членом партии Справедливая Россия был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва.
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