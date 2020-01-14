Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, сообщил представитель суда и подтвердил пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца

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