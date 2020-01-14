Политика
ИнтерфаксВерховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца
Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, сообщил представитель суда и подтвердил пресс-секретарь политика Алексей Обухов.
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Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Политика
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Кино
Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Экономика
Visa покупает финтех-стартап Plaid за $5,3 млрд
Американская платежная система Visa Inc. приобретает за 5,3 миллиарда долларов стартап Plaid, позволяющий привязывать банковские счета к мобильным приложениям, говорится в релизе Visa.
Армия и оружие
В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Общество
Самое страшное впереди: магма движется к кратеру вулкана на Филиппинах
Вулкан Тааль на филиппинском острове Лусон произвел второй выброс пепла. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Певица Валерия ответила на требование уехать из России
Певица Валерия ответила на требование подписчицы в Instagram покинуть Россию навсегда.
Хоккей
«Сибирь» победила «Куньлунь» в матче КХЛ, отыгравшись с 0:3
Технологии
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации.
Происшествия
Девять человек получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в Киеве
В результате прорыва теплотрассы в Киеве девять человек получили ожоги, передает 13 января агентство УНИАН со ссылкой на заявление председателя городской администрации Петра Пантелеева.
Технологии
Из Google Play приложение Android Auto загрузили свыше 100 млн раз
В магазине приложений Android Auto имеет рейтинг 4,1 из 5,0 возможных. Оценили это приложение в магазине более 80 тысяч пользователей.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Футбол
Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе
Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
В городе Тернополе больницы переполнены людьми с вирусным воспалением лёгких, сообщил 14 января телеканал «1+1».
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Гаджеты
Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
Общество
Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится
В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.
Наука
Ученые выделили четыре основных типа старения
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд.