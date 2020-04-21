Коронавирус

РБКРБКВерховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
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ВС уточнил, что нарушителей самоизоляции надо штрафовать по КоАП РФ

Интерфакс13:12

ВС РФ: наказать за нарушение самоизоляции могут и через год

Московский Комсомолец07:06

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

РБК07:50

Верховный суд РФ назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции

Газета.Ru07:44

Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции

Известия07:21

Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции

РИА Новости07:14

Верховный суд разъяснил, когда грозят штрафы при ограничениях из-за коронавируса

ТАСС08:18
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
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Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал

Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
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Экстрасенс Миронова предсказала еще одну эпидемию в 2021 году

Эпидемия COVID-19 завершится в России в мае этого года, однако мир в 2021 году ждет еще одна эпидемия, предсказала экстрасенс Дарья Миронова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 10:40
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Политика

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Подписание документа, принятого в 2019 году, является важнейшим шагом в урегулировании Карабахского конфликта, заявил 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
ИА Красная Весна 07:26
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Транспорт

В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков

На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков.
ТВ Центр 14:37
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Общество

Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
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Кино

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
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Здоровье

Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом

RT на русском 00:56
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Энергетика

Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов на товарной бирже в Нью-Йорке.
РИА Новости вчера в 14:45
Футбол

«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Газета.Ru 05:57
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В Нацмедпалате уточнили данные о сбежавших из уфимской клиники врачах

Из семи человек, ушедших из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, врачей было только двое, еще пять человек — ординаторы, уборщицы и регистратор, сообщила пресс-служба союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
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Авто

Появились некоторые данные о новом кроссовере Ferrari

Итальянский производитель суперкаров в скором времени планирует выпустить свой первый кроссовер, который получит название Ferrari Purosangue.
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Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
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Энергетика

Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле

Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.
Компания 13:37
Общество

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
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Общество

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
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Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
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Экономика

Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели

У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним уровнем за февраль—март, сообщили РБК в пресс-службе банка.
РБК вчера в 21:59
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Кино

Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая

Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
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Киркоров распродает свои костюмы из «знаменитой гардеробной»

Российский певец Филипп Киркоров решил продать часть своих нарядов, он откроет интернет-магазин.
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Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.
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Армия и оружие

Над Пальмирой сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля

Противовоздушные силы Сирии успешно отразили атаку Израиля в небе над Пальмирой на востоке провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство САНА.
Российская газета вчера в 16:40
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
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Энергетика

Июньские фьючерсы на нефть WTI подешевели втрое за день

В ходе торгов 21 апреля июньские фьючерсы на нефть техасской марки WTI снижались до $6,55 за баррель, при том, что открылись торги на уровне $21,33.
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru 07:05
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В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска

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РИА Новости 12:59
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Здоровье

В Минздраве дали рекомендации по питанию во время самоизоляции

Суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30% в условиях самоизоляции, считает главный внештатный специалист кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.
РИА Новости 07:34
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Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Газета.Ru 14:25
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