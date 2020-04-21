Коронавирус
РБКВерховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
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Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
Здоровье
Экстрасенс Миронова предсказала еще одну эпидемию в 2021 году
Эпидемия COVID-19 завершится в России в мае этого года, однако мир в 2021 году ждет еще одна эпидемия, предсказала экстрасенс Дарья Миронова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 10:40
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Подписание документа, принятого в 2019 году, является важнейшим шагом в урегулировании Карабахского конфликта, заявил 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
ИА Красная Весна 07:26
Транспорт
В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков
На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков.
ТВ Центр 14:37
Общество
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов на товарной бирже в Нью-Йорке.
РИА Новости вчера в 14:45
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 05:57
Происшествия
В Нацмедпалате уточнили данные о сбежавших из уфимской клиники врачах
Из семи человек, ушедших из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, врачей было только двое, еще пять человек — ординаторы, уборщицы и регистратор, сообщила пресс-служба союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
РИА Новости 08:56
Авто
Появились некоторые данные о новом кроссовере Ferrari
Итальянский производитель суперкаров в скором времени планирует выпустить свой первый кроссовер, который получит название Ferrari Purosangue.
SpeedMe 02:07
Общество
Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
Энергетика
Совладелец «Альфы» назвал разумной стратегией хранить нефть в земле
Совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Герман Хан заявил, что лучшая стратегия сейчас — хранить нефть в земле.
Компания 13:37
Общество
АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
Общество
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Экономика
Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели
У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30% по сравнению со средним уровнем за февраль—март, сообщили РБК в пресс-службе банка.
РБК вчера в 21:59
Кино
Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая
Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
Шоу-бизнес
Киркоров распродает свои костюмы из «знаменитой гардеробной»
Российский певец Филипп Киркоров решил продать часть своих нарядов, он откроет интернет-магазин.
ФАН 05:24
Футбол
Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.
RT на русском 14:35
Армия и оружие
Над Пальмирой сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля
Противовоздушные силы Сирии успешно отразили атаку Израиля в небе над Пальмирой на востоке провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство САНА.
Российская газета вчера в 16:40
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Энергетика
Июньские фьючерсы на нефть WTI подешевели втрое за день
В ходе торгов 21 апреля июньские фьючерсы на нефть техасской марки WTI снижались до $6,55 за баррель, при том, что открылись торги на уровне $21,33.
Forbes 15:00
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Здоровье
В Минздраве дали рекомендации по питанию во время самоизоляции
Суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30% в условиях самоизоляции, считает главный внештатный специалист кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.
РИА Новости 07:34