Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции. Так, административные дела по статье 6.3 будут возбуждать за нарушителей, у которых подозревают коронавирус, а также если они контактировали с заболевшими.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда, связанном с применением законодательства в целях предотвращения распространения коронавируса.BFM.ruвчера в 09:11
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Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Здоровье
Больные гепатитом и онкологией остались без медпомощи в РФ
Больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ.
News.ru 00:47
Транспорт
Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах
В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса
Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Экономика
Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»
"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
Интерфакс 06:54
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Общество
929 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 929. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Городе N 03:41
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Политика
Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
Общество
Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая
Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 06:36
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
Общество
Глава ВОЗ предсказал серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
В ВОЗ предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
ToDay News Ufa 05:30
Наука
Ранние зародыши мыши не смогли полноценно развиться в космосе
Чтобы выяснить, оказала ли она влияние на ДНК зародышей, они измерили количество двунитевых разрывов в клетках бластоцист: у тех, что летали в космос, их оказалось почти в два раза больше.
N+1 02:11
Происшествия
В Курганской области выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Курганской области по данным на 22 апреля зарегистрировано два новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:46
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Наука
Сахароспирт пригласил листоядных гусениц полакомиться грибами
Получается, что виды, которые раньше считали листоядными, на самом деле предпочитают грибы.
N+1 04:09
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес
Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
Политика
Минсельхоз ответил на слова Лукашенко о поставках гречки
Министерство сельского хозяйства России прокомментировало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об "отказе" России поставлять гречку.
Газета.Ru вчера в 10:43
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 для России
Китайский концерн Haval обнародовал прайс на новый рамный внедорожник Haval H5 для России.
Новые автомобили 06:08
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Армия и оружие
СМИ узнали о сроках возвращения в море сторожевого корабля «Ладный»
"Ладный" – сторожевой корабль проекта 1135 (шифр "Буревестник"), введен в строй в 1981 году.
Mil.Press FLOT 05:01
Здоровье
В Краснодарском крае принудительно госпитализировали 10 человек
В период карантина в суды региона поступило 13 дел о госпитализации пациентов, которые не хотели добровольно лечь в инфекционный стационар.
Живая Кубань 06:38
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55