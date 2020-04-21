Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции. Так, административные дела по статье 6.3 будут возбуждать за нарушителей, у которых подозревают коронавирус, а также если они контактировали с заболевшими.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре
 судебной практики Верховного суда, связанном с применением законодательства в целях предотвращения распространения коронавируса.
BFM.ruвчера в 09:11

Подробнее о событии

Верховный суд разъяснил применение статей за нарушение самоизоляции

News.ruвчера в 08:33

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

РИА Новости05:25

Режимный вопрос

Российская газетавчера в 11:35

Верховный суд разъяснил, кого можно штрафовать за нарушение самоизоляции

BFM.ru04:51

Верховный суд разъяснил, когда грозят штрафы при ограничениях из-за коронавируса

ТАССвчера в 08:18

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

РБКвчера в 07:50

ВС разъяснил вопросы административной ответственности в пандемию

Право.рувчера в 07:56
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
36
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Здоровье

Больные гепатитом и онкологией остались без медпомощи в РФ

Больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ.
News.ru 00:47
4
Транспорт

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
78
Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса

Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38
296
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
43
Экономика

Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»

"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
Интерфакс 06:54
Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
678
Общество

929 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 929. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В Городе N 03:41
16
Политика

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
39
Политика

Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
4
Общество

Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая

Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 06:36
Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
3
Общество

Глава ВОЗ предсказал серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

В ВОЗ предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
ToDay News Ufa 05:30
60
Наука

Ранние зародыши мыши не смогли полноценно развиться в космосе

Чтобы выяснить, оказала ли она влияние на ДНК зародышей, они измерили количество двунитевых разрывов в клетках бластоцист: у тех, что летали в космос, их оказалось почти в два раза больше.
N+1 02:11
Происшествия

В Курганской области выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Курганской области по данным на 22 апреля зарегистрировано два новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:46
6
Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
481
Наука

Сахароспирт пригласил листоядных гусениц полакомиться грибами

Получается, что виды, которые раньше считали листоядными, на самом деле предпочитают грибы.
N+1 04:09
Политика

ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
201
Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU 03:03
42
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
564
Шоу-бизнес

Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
29
Политика

Минсельхоз ответил на слова Лукашенко о поставках гречки

Министерство сельского хозяйства России прокомментировало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об "отказе" России поставлять гречку.
Газета.Ru вчера в 10:43
826
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
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Авто

Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 для России

Китайский концерн Haval обнародовал прайс на новый рамный внедорожник Haval H5 для России.
Новые автомобили 06:08
30
Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
496
Армия и оружие

СМИ узнали о сроках возвращения в море сторожевого корабля «Ладный»

"Ладный" – сторожевой корабль проекта 1135 (шифр "Буревестник"), введен в строй в 1981 году.
Mil.Press FLOT 05:01
Здоровье

В Краснодарском крае принудительно госпитализировали 10 человек

В период карантина в суды региона поступило 13 дел о госпитализации пациентов, которые не хотели добровольно лечь в инфекционный стационар.
Живая Кубань 06:38
7
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
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