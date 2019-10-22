Общество

ВедомостиВедомостиВерховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
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с чего всё началось

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомостивчера в 17:06

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ФСБ разрешили изымать для уголовных дел декларации олигархов, вернувших капитал в Россию

URA.Ruвчера в 21:00

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капиталов

Говорит Москва00:20

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Эхо Москвы02:00

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Коммерсантъвчера в 22:21

Амнистировали, да не выамнистировали. Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Фонтанка.Ру01:33

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

РБКвчера в 20:35

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Ведомостивчера в 17:06
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 03:56, Вашингтон
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

РИА Новости 01:39
Экономика

Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ

В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»

«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Политика

Новым главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова и назначил на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.
Комсомольская правда 21 октября в 14:30
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов

Российская газета вчера в 17:16
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

REGNUM вчера в 15:46
Экономика

Россияне стали обращать меньше внимания на цены продуктов в магазинах

Ежегодно «Ромир» проводит исследование, посвященное покупательскому поведению россиян и, в частности, критериям выбора продуктового магазина.
РБК 03:00
Армия и оружие

Песков пригрозил несогласным курдам «катком турецкой армии»

17 октября Вашингтон и Анкара условились временно прекратить огонь, чтобы позволить курдам покинуть приграничные территории, а к 23 октября США заявили о выводе всех курдских формирований из 30-километровой зоны безопасности, несмотря на ранее высказанное несогласие курдов с ее созданием.
Известия 03:14
Экономика

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.
РБК вчера в 17:00
Общество

Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Известия 03:14
Футбол

Появилось фото формы сборной России на Евро-2020

В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Metaratings 02:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk вчера в 02:27
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика

Правительство Германии выступило против признания голодомора геноцидом

Инициаторы петиции призывали охарактеризовать голодомор "как геноцид украинского народа, вызванный действиями советского режима во главе со Сталиным".
ТАСС вчера в 02:18
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК вчера в 19:26
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

РИА Новости вчера в 21:51
Футбол

«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»

Напомним, первый полуфинальный поединок завершился победой «Ривер Плейта» со счётом 2:0. Таким образом, «Ривер Плейт» стал первым финалистом Кубка Либертадорес.
Чемпионат 00:01
Единоборства

Конор Макгрегор: В поединке Нурмагомедова и Фергюсона ставлю на Хабиба

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о исходе возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Советский спорт 03:51
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Космос

Первую российскую многоразовую ракету хотят запустить уже в 2020 году

Naked Science вчера в 06:36
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 21 октября в 06:33
Общество

Налог для самозанятых введут еще в 13 регионах в 2020 году

В 2020 году специальный налоговый режим для самозанятых россиян распространят еще на 13 регионов, заявил министр финансов Антон Силуанов в программе «Право на справедливость» в эфире Первого канала.
Полит.ру вчера в 23:40
Общество

Правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР

«Нафтогаз Украины» должен поставлять газ ДНР и ЛНР без учёта долгов, сказано в постановлении №875 от 12 октября 2019 года, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.
REGNUM 01:27
Экономика

США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»

СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ вчера в 11:55
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество

Член Общественной палаты призвал закрыть в России все театры

Член Общественной палаты РФ, выходец из Свердловской области Павел Пожигайло выступил с инициативой о закрытии в России всех театров.
URA.Ru вчера в 17:54
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