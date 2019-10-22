Общество

ВедомостиВедомостиВерховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
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с чего всё началось

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомостивчера в 17:06

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ВС РФ допустил возможность изъятия деклараций об амнистии капитала

Интерфакс04:17

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капиталов

Говорит Москва00:20

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Ведомостивчера в 17:06

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Коммерсантъвчера в 22:21

ФСБ разрешили изымать для уголовных дел декларации олигархов, вернувших капитал в Россию

URA.Ruвчера в 21:00

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

РБКвчера в 20:35

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Эхо Москвы02:00
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Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК вчера в 19:26
Гаджеты

«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000

News.ru вчера в 09:48
Общество

Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.
МИР 24 21 октября в 23:37
Армия и оружие

В Кремле предупредили курдов о силе турецкой армии

Комментируя ход развития событий в Сирийской Арабской Республике, Дмитрий Песков заметил, что в Вашингтоне не придумали ничего иного, как просто оставить курдов один на один с сильной турецкой армией.
Newvz.ru 03:33
Армия и оружие

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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами.
Lenta.ru 05:13
Кино

«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink

«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
RZN.info 04:20
Экономика

Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства

В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.
РБК вчера в 16:03
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Политика

Кремль: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению полетов

"Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки", — приводит слова Пескова ТАСС.
РЕН ТВ 05:13
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Футбол

«Зенит» на выезде встретится с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 04:46
Футбол

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Стало известно расписание телетрансляций матчей 14-го тура российской Премьер-лиги, которые состоятся с пятницы по воскресенье.
Евро-футбол.ру 21 октября в 15:15
Общество

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Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улицу умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Происшествия

На полигон в Шиесе под охраной ОМОН приехали бензовозы

ОМОН примерно около 30 человек, может больше. Выезд на дорогу со стороны Виледи закрыт полицией.
ЗакC.Ру 03:07
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Piter.tv вчера в 09:56
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Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

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Глава Калмыкии назначил бывшего кавээнщика постпредом при президенте

РИА Новости 02:04
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
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Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Армия и оружие

Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
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Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Происшествия

36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде

Газета.Ru вчера в 05:12
Футбол

«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге Чемпионов

Телеканал 360° вчера в 17:35
Общество

Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Lenta.ru вчера в 18:46
Политика

Стало известно о новом конфликте в «Слуге народа»

Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины существует конфликт между депутатами, избранными по спискам, и парламентариями, получившими мандаты по мажоритарным округам.
Lenta.ru 04:39
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Политика

Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

Россия в 2019 году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 04:51
Авто

В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD

Автоновости дня вчера в 03:32
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