Общество
ВедомостиВерховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
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с чего всё началось
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.Ведомостивчера в 17:06
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Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
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Армия и оружие
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В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами.
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«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
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РБК вчера в 16:03
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Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Политика
Кремль: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению полетов
"Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки", — приводит слова Пескова ТАСС.
РЕН ТВ 05:13
Общество
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Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Футбол
«Зенит» на выезде встретится с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 04:46
Футбол
«Матч ТВ» неожиданно покажет центральный матч 14-го тура
Стало известно расписание телетрансляций матчей 14-го тура российской Премьер-лиги, которые состоятся с пятницы по воскресенье.
Евро-футбол.ру 21 октября в 15:15
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улицу умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Происшествия
На полигон в Шиесе под охраной ОМОН приехали бензовозы
ОМОН примерно около 30 человек, может больше. Выезд на дорогу со стороны Виледи закрыт полицией.
ЗакC.Ру 03:07
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
ProstoProSport 03:58
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом
Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Газета.Ru 01:46
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде
Газета.Ru вчера в 05:12
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Телеканал 360° вчера в 17:35
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Lenta.ru вчера в 18:46
Политика
Стало известно о новом конфликте в «Слуге народа»
Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины существует конфликт между депутатами, избранными по спискам, и парламентариями, получившими мандаты по мажоритарным округам.
Lenta.ru 04:39
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Политика
Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов
Россия в 2019 году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 04:51
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
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