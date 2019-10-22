Общество
РБКВерховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на копию постановления суда.
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Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.Ведомостивчера в 17:06
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