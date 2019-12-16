Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония. Издание также опубликовало соответствующее постановление суда.

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