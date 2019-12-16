Политика
РБКВерховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония. Издание также опубликовало соответствующее постановление суда.
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Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Политика
МИД России опроверг выводы ООН о жестоком обращении с украинцами
Москва отвергает обвинения миссии ООН в якобы жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, заявили в МИД.
Происшествия
Три женщины погибли в ДТП в Новочебоксарске
16 декабря в городе Новочебоксарске (Чувашия) случилось смертельное ДТП.
Спорт
Геральдический совет предложил создать олимпийский флаг для сборной РФ
Глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов заявил, что спортсмены из России на крупных международных соревнованиях могут выступать под специальным олимпийским флагом, сообщает ТАСС.
Общество
Названы напитки, вызывающие самое сильное похмелье
Ученые из Брайтонского университета назвали самые «опасные» алкогольные напитки, которые вызывают быстрое опьянение и затем – мучительное похмелье.
Происшествия
В Казани загорелся склад мебельной фабрики
Склад мебельной фабрики загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Овнов ждёт эмоциональная встряска, а у Водолеев изменится личная жизнь
Первоисточник публикует гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник. Овен День эмоциональных потрясений.
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Хоккей
Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»
Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Технологии
Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5
Технологии
Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд
Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году, сообщил 16 декабря первый замглавы завода «Севмаш» Сергей Воронько телеканалу «Звезда».
Футбол
Тиль признался, что всё ещё привыкает к России
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль рассказал о своей адаптации в России.
Культура
Шоураннер «Хранителей» не уверен в съемках 2 сезона сериала
Первый сезон завершился 15 декабря. Сам шоураннер называет его самостоятельной и законченной историей.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о краже детей хоккеистом Зайцевым
Телеведущая и бывший кандидат на пост президента России Ксения Собчак эмоционально прокомментировала скандал, который произошел между хоккеистом Никитой Зайцевым и его экс-супругой Маргаритой.
Политика
Глава Минэкономики Украины опроверг сообщения об отставке
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Политика
Жена Порошенко уходит с поста главы Украинского культурного фонда
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Футбол
ЦСКА намерен подать апелляцию на решение комитета по этике об отстранении Гинера от футбола
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ» о возможности подачи апелляции на решение комитета по этике РФС в отношении президента клуба Евгения Гинера.
Происшествия
В Бурятии собаки таскали в зубах труп новорожденного
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.