Политика

РБКРБКВерховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония. Издание также опубликовало соответствующее постановление суда.
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Верховный суд Украины разрешил УПЦ сохранить свое название

Коммерсантъ12:24

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

РБК12:21

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Известия11:19

На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название

Российская газета11:40

Верховный суд Украины позволил канонической УПЦ сохранить нынешнее название

ТАСС11:22

Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название

РИА Новости11:49

ВС Украины разрешил УПЦ сохранить своё название

RT на русском11:12
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:45, Ашберн
Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Интерфакс 04:14
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Неймар не собирается покидать «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих ближайших планах. Бразилец не намерен менять клубную прописку.
Bookmaker-ratings.ru 12:35
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы по делу о хищении более 14 млрд рублей.
Газета.Ru 06:11
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова

Известия вчера в 20:35
Кино

Супергерой из СССР: вышел трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»

В основу нового мультфильма лёг комикс Марка Миллара, который решил задаться вопросом о том, что было бы, если бы Супермен родился и вырос в Советском Союзе.
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Экономика

Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира

Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
РБК 13:19
Политика

В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине

"Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов", - подчеркнули дипломаты, добавив, что Наблюдательная миссии по правам человека на Украине должна заниматься только происходящим на Украине и попытка включить оценку правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе в данный доклад является "неправомерной".
Российская газета 14:28
Политика

Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Министерство иностранных дел Украины заявило о недопустимости привлечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к переговорам в «нормандском формате».
Lenta.ru 10:06
Политика

Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
РБК 14:29
Футбол

Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром

Голландец перешел в «Спартак» летом 2019 года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории красно-белых.
Lenta.ru 14:34
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ 13:58
Армия и оружие

Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые

Советские ученые во главе с академиком Мстиславом Келдышем считали, что американский многоразовый пилотируемый корабль Space Shuttle мог использоваться в качестве космического бомбардировщика для сброса ядерной бомбы на Москву, а его гражданское применение было лишь прикрытием военных задач, следует из отчета Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.
РИА Новости 14:15
Общество

Противников строительства МСЗ под Казанью задержал ОМОН

КП - Казань 03:55
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Общество

В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе

Во время свадебного торжества старший брат жениха выпил лишнего, напал на невесту, избил ее и столкнул с лестницы.
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Происшествия

В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Происшествия

В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник

Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 14:34
Политика

Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Lenta.ru 07:41
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Происшествия

Пассажирке рейса Гоа-Москва сломали нос из-за пролитого кофе

Газета.Ru 12:57
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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Футбол

Первый гол Паредеса за «ПСЖ» переписали на Неймара

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Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

РИА Новости 07:38
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su вчера в 08:37
Политика

Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Власти Украины намерены ввести двойное гражданство.
Российская газета 13:51
Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
Происшествия

Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 06:12
Политика

Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»

Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.
REGNUM 13:18
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Политика

Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Газета.Ru 10:56
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