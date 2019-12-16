Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вынесенный вердикт. Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта Украины о переименовании УПЦ.

На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название

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