Политика

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вынесенный вердикт. Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта Украины о переименовании УПЦ.
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Верховный суд Украины разрешил УПЦ сохранить свое название

Коммерсантъ12:24

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

РБК12:21

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Известия11:19

На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название

Российская газета11:40

Верховный суд Украины позволил канонической УПЦ сохранить нынешнее название

ТАСС11:22

Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название

РИА Новости11:49

ВС Украины разрешил УПЦ сохранить своё название

RT на русском11:12
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия

В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка

16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Российская газета 19:32
Армия и оружие

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
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Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости 02:27
Технологии

В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке.
РБК 22:00
Гаджеты

Новый неубиваемый смартфон Samsung дебютирует сразу с Android 10

Бенчмарк подтвердил Android 10, однокристальную систему Exynos 9611 и 4 ГБ оперативной памяти.
iXBT.com 22:01
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК 21:51
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
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Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

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В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Политика

Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР

Россия и Китай предлагают смягчить ряд санкций в отношении Северной Кореи в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране, говорится в проекте резолюции ООН, подготовленном двумя Москвой и Пекином.
РИА Новости 17:14
Общество

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Ведомости 16:31
Экономика

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ 08:52
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
РИА Новости 18:03
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес

Особенная дочь Светланы Зейналовой выступила на сцене

Особенная дочь российской телеведущей Светлана Зейналова выступила на сцене.
Актуальные Новости 14 декабря в 04:15
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ 14:00
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ 17:43
Экономика

Сбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес

Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM 21:41
Политика

Кремль прокомментировал идею Украины о вводе контингента ООН в Донбасс

Напомним, министр иностранных дел Украины накануне заявил, что киевские власти могут вернуться к инициативе ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донецкой и Луганской народных республик, если руководство страны признает, что урегулирование конфликта на основе минских договоренностей не приносит никаких дивидендов.
ФАН 14 декабря в 23:47
Общество

Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем

Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Коммерсантъ 21:59
Политика

Замглавы Приангарья Дмитрий Чернышов ушёл в отставку

Сергей Левченко написал заявление об отставке с поста губернатора Приангарья 12 декабря.
ИрСити 20:49
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости 22:25
Происшествия

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Газета.Ru 05:39
Авто

Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов

Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Тарантас Ньюс 14 декабря в 08:20
Происшествия

В Забайкалье следователи ищут очевидцев убийства

Следователи просят жителей посёлка Дарасун, обладающих информацией о совершении в отношении мужчины преступления, с просьбой обратиться к следователю по телефонам: 8(30-22) 32-09-71, 8(914) 507-49-89 или обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Забайкальскому краю в Чите.
Байкал-Daily 21:57
Авто

Стала известна дата мировой премьеры нового Cadillac Escalade

Компания Cadillac представит следующее поколение вседорожника Escalade 4 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
REGNUM 05:44
Авто

Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura

Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Автоновости дня 09:08
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:29
Общество

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

РИА Новости 19:20
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