Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВерховный суд разрешил взыскивать долги с наследников

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Сам предприниматель погиб до того, как с него удалось бы взыскать эти долги и теперь они перейдут на его наследников.
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Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
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Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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