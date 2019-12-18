Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВерховный суд разрешил взыскивать долги с наследников

Сам предприниматель погиб до того, как с него удалось бы взыскать эти долги и теперь они перейдут на его наследников.
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Верховный суд признал несправедливым отказ взыскивать долги с наследников

Эхо Москвы12:31

Верховный суд назвал несправедливым отказ взыскивать долги с наследников

РБК12:09

Наследников бизнеса признали ответственными за долги

Коммерсантъ12:58

ВС РФ заявил о наследовании субсидиарных долгов бизнесменов при банкротстве компаний

Интерфакс09:01

Верховный суд объяснил правила привлечения наследников по долгам

Ведомости12:07

Верховный суд разрешил взыскивать долги с наследников

Новые Известия13:05

ВС настаивает на сохранении практики взыскания долгов с наследников

ЗакC.Ру13:00
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Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости 15:25
Футбол

«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»

«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
Спорт-Экспресс вчера в 12:02
Общество

В Астраханской области сел ракетоносец Ту-22М3 с отказавшим двигателем

Аргументы и Факты вчера в 06:01
Спорт

В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
РИА Новости 14:25
Происшествия

Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Газета.Ru 15:55
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью

В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».
RT на русском 15:53
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать разведение сил в Донбассе

Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил журналистам, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
Известия 16:15
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Bookmaker-ratings.ru 06:35
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Общество

Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

Дни24 16:05
Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

По информации немецкой медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ссылающейся на данные НАТО, активность российских подлодок в Мировом океане достигла самых высоких значений со времен окончания холодной войны, что является причиной интенсивного обсуждения модернизации морских сил НАТО, передает РИА Новости.
Инфорос 16 декабря в 06:16
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Экономика

МРОТ на Чукотке повысится с января

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Рrochukotku.ru 16 декабря в 23:13
Культура

Соседов: надоевших звёзд с «голубых огоньков» вынесут вперёд ногами

Новые лица на новогодних «голубых огоньках» россияне увидят нескоро.
News.ru 09:29
Технологии

Новые Android-смартфоны в Турции могут лишиться сервисов Google

Поводом к лишению турецких устройств сервисов Google стало расследование антимонопольного органа, начатое в отношении компании в 2017 году после поступившей жалобы от «Яндекса».
News.ru 03:51
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
ToDay News Ufa вчера в 23:36
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Политика

В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:48
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 09:50
Экономика

Правила выдачи ипотеки могут ужесточить

Правила выдачи ипотечного кредита могут изменить, сообщает ИА «Regnum».
Banknn.ru 02:08
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru 11:12
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Kinonews.ru 15 декабря в 14:49
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости 16 декабря в 15:45
Футбол

ФК «Ростов» сыграет несколько матчей в Катаре

ФК «Ростов» в межсезонье РПЛ отправится в Катар, где сыграет несколько товарищеских матчей.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:45
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
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