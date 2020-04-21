Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции. Так, административные дела по статье 6.3 будут возбуждать за нарушителей, у которых подозревают коронавирус, а также если они контактировали с заболевшими.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре
 судебной практики Верховного суда, связанном с применением законодательства в целях предотвращения распространения коронавируса.
BFM.ruвчера в 09:11

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Режимный вопрос

Российская газетавчера в 11:35

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

РИА Новости05:25

ВС уточнил, что нарушителей самоизоляции надо штрафовать по КоАП РФ

Интерфаксвчера в 13:12

Верховный суд разъяснил, кого можно штрафовать за нарушение самоизоляции

BFM.ru04:51

Верховный суд разъяснил применение статей за нарушение самоизоляции

News.ruвчера в 08:33

Верховный суд разъяснил, когда грозят штрафы при ограничениях из-за коронавируса

ТАССвчера в 08:18

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

РБКвчера в 07:50
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Происшествия

СКР вызвал директора «Руси сидящей» на допрос

Директор благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова вызвана на допрос по делу о публикации недостоверной информации о коронавирусе COVID-19 в одной из российских колоний, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:19
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Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
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Происшествия

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica

На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08
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Финансы

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
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Общество

Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию.
ТВ Центр вчера в 07:55
2,3K
Единоборства

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
37
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,2K
Общество

Участники акции протеста во Владикавказе устанавливают тенты

Росбалт 20 апреля в 07:58
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы.
АБН 05:11
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Общество

Соловьёв окончательно изгнал Ковтуна со своего телешоу

Москва, 22 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну навсегда отказано в участии в шоу Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1». Об этом телеведущий заявил во время эфира.
REGNUM 04:54
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Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Известия 05:02
Здоровье

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
3,5K
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
3K
Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
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Политика

Появились данные о подготовке преемника Ким Чен Ына

Lenta.ru 04:10
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Авто

Haval назвал цены нового Haval H5 для России

В России новый китайский внедорожник Haval H5, который пришел на смену модели Hover, будет предлагаться по цене от 1,1 млн рублей.
SpeedMe 03:37
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Гаджеты

Xiaomi готовит «раскладушку» с гибким дисплеем

Еще около года назад представители Xiaomi намекнули на то, что намерены начать разработку смартфона с гибким дисплеем.
The GEEK 02:06
Общество

Экс-президент «Спартака» рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб.
Газета.Ru 05:20
Общество

В Крыму зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Республике Крым выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:50
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Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
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Футбол

Александр Кокорин: «Могу ли я вернуться в „Зенит“? Да, конечно»

В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин вспоминает прошлое и рассуждает о своём будущем.
Bobsoccer 05:21
Энергетика

Нефть Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

Последний раз нефть Brent падала ниже 16 долларов за баррель в июне 1999 года.
Аргументы и Факты 03:27
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Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
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Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

Известия вчера в 22:51
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Шоу-бизнес

В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 20 апреля в 09:40
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Автоспорт

Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту

Autosport.com.ru вчера в 05:54
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Как работают Яндекс.Новости?
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