с чего всё началось

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции. Так, административные дела по статье 6.3 будут возбуждать за нарушителей, у которых подозревают коронавирус, а также если они контактировали с заболевшими.

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

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