Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции. Так, административные дела по статье 6.3 будут возбуждать за нарушителей, у которых подозревают коронавирус, а также если они контактировали с заболевшими.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда, связанном с применением законодательства в целях предотвращения распространения коронавируса.BFM.ruвчера в 09:11
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Происшествия
СКР вызвал директора «Руси сидящей» на допрос
Директор благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова вызвана на допрос по делу о публикации недостоверной информации о коронавирусе COVID-19 в одной из российских колоний, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:19
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
Происшествия
Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica
На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Общество
Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции
Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию.
ТВ Центр вчера в 07:55
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Общество
Участники акции протеста во Владикавказе устанавливают тенты
Росбалт 20 апреля в 07:58
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы.
АБН 05:11
Общество
Соловьёв окончательно изгнал Ковтуна со своего телешоу
Москва, 22 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну навсегда отказано в участии в шоу Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1». Об этом телеведущий заявил во время эфира.
REGNUM 04:54
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Известия 05:02
Здоровье
Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Авто
Haval назвал цены нового Haval H5 для России
В России новый китайский внедорожник Haval H5, который пришел на смену модели Hover, будет предлагаться по цене от 1,1 млн рублей.
SpeedMe 03:37
Гаджеты
Xiaomi готовит «раскладушку» с гибким дисплеем
Еще около года назад представители Xiaomi намекнули на то, что намерены начать разработку смартфона с гибким дисплеем.
The GEEK 02:06
Общество
Экс-президент «Спартака» рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб.
Газета.Ru 05:20
Общество
В Крыму зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Республике Крым выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:50
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Футбол
Александр Кокорин: «Могу ли я вернуться в „Зенит“? Да, конечно»
В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин вспоминает прошлое и рассуждает о своём будущем.
Bobsoccer 05:21
Энергетика
Нефть Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года
Последний раз нефть Brent падала ниже 16 долларов за баррель в июне 1999 года.
Аргументы и Факты 03:27
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
Известия вчера в 22:51
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Шоу-бизнес
В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 20 апреля в 09:40
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru вчера в 05:54