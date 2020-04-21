Коронавирус

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Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

РИА Новости18:29

ВС уточнил, что нарушителей самоизоляции надо штрафовать по КоАП РФ

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Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции

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Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

РБК07:50

Верховный суд РФ назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции

Газета.Ru07:44

Верховный суд разъяснил, когда грозят штрафы при ограничениях из-за коронавируса

ТАСС08:18

ВС РФ: наказать за нарушение самоизоляции могут и через год

Московский Комсомолец07:06
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Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры.
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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
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Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд

Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 17:09
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Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update.
UfacityNews.ru 19 апреля в 16:39
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Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

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Во время просмотра фильмов «Дау» все время создается впечатление, что в происходящем нет ни доли режиссуры.
BFM.ru вчера в 22:12
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Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
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В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

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Политика

США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца

Американский президент Дональд Трамп заявил, что 22 апреля выпустит указ о временном запрете на прием иммигрантов на 60 дней из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:24
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В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ

Возбуждено уголовное дело в отношении Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко.
Российская газета 12:25
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Общество

Медик сообщил о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса

Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
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Общество

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Энергетика

Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI

Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
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Музыка

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Как стало известно во вторник, 21 апреля, легендарный петербургский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков написал песню «Не выходи за дверь», посвящённую самоизоляции.
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Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе

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Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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Ксения Собчак напилась в прямом эфире

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Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

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Робот «Маркер» станет носителем ударных дронов-камикадзе

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В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

Уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, но за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
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По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
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Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

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Армия и оружие

Армия России получила первый дальний беспилотник

Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион".
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