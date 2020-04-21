Коронавирус
КоммерсантъВерховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) дал разъяснения по вопросам рассмотрения судами дел в условиях распространения коронавируса COVID-19. В них говорится, что физические и юридические лица, нарушающие режим самоизоляции, должны быть оштрафованы по федеральному, а не по региональному законодательству.
Читать в источнике
Оценить3,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Комсомольская правда00:08
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже
Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 00:01
Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Коллеги поздравляют Владимира Яглыча с рождением ребенка
Например, Елизавета Боярская и Марина Александрова поздравили актера и его семью с прибавлением, а рэп-музыкант Леван Горозия просто порадовался за своего коллегу и его жену лаконичным «ура».
Bimru.ru 03:05
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Финансы
Рубль падает по отношению к доллару и евро
Курс доллара в начале торгов вырос на 30 копеек, курс евро – на 31 копейку. Об этом сообщают данные торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:05
Происшествия
Самоизоляция. Полиция назвала число оштрафованных и предупрежденных
В Саратовской области за время действия режима повышенной готовности за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 95 человек.
Взгляд-инфо 01:50
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Общество
В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров
В России собираются подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
ФедералПресс 00:50
Здоровье
Генпрокуратура выявила фейк о защитных масках из медной ткани
Генпрокуратура обнаружила в Интернете сайт с рекламой многоразовых масок из медной ткани, якобы защищающих от многих опасных вирусов, включая COVID-19.
News.ru 03:42
Происшествия
Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском
Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
Общество
В Нижегородской области подтверждено 69 новых случаев коронавируса
В Нижегородской области за сутки выявлено 69 заболевших коронавирусом.
Pro Город НН 03:54
Общество
Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 03:19
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
Общество
В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом
По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
Общество
В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции
Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты.
Business FM Уфа 02:08
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло почти 58 тыс
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны.
Будущее России. Национальные проекты 03:48
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Экономика
Россияне перечислили экономические опасения
Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус
Инфицированный коронавирусом россиянин находится на борту круизного лайнера "Коста Атлантика" (Costa Atlantica) в японском порту Нагасаки, но его состояние опасений не вызывает, сообщило в среду на странице в Facebook посольство РФ в Токио.
РИА Новости 02:10
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Общество
Определено соотношение мужчин и женщин в России
По данным на начало 2020 года в России проживает 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллионов женщин.
Lenta.ru 00:33