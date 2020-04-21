Верховный суд (ВС) дал разъяснения по вопросам рассмотрения судами дел в условиях распространения коронавируса COVID-19. В них говорится, что физические и юридические лица, нарушающие режим самоизоляции, должны быть оштрафованы по федеральному, а не по региональному законодательству.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов. 4

Шоу-бизнес Коллеги поздравляют Владимира Яглыча с рождением ребенка Например, Елизавета Боярская и Марина Александрова поздравили актера и его семью с прибавлением, а рэп-музыкант Леван Горозия просто порадовался за своего коллегу и его жену лаконичным «ура».

Происшествия Власти расширили права полицейских По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств. 1,7K

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 162

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 320

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 33

Финансы Рубль падает по отношению к доллару и евро Курс доллара в начале торгов вырос на 30 копеек, курс евро – на 31 копейку. Об этом сообщают данные торгов Мосбиржи. 6

Происшествия Самоизоляция. Полиция назвала число оштрафованных и предупрежденных В Саратовской области за время действия режима повышенной готовности за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 95 человек. 10

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Здоровье Генпрокуратура выявила фейк о защитных масках из медной ткани Генпрокуратура обнаружила в Интернете сайт с рекламой многоразовых масок из медной ткани, якобы защищающих от многих опасных вирусов, включая COVID-19.

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Транспорт Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина. 108

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Экономика Россияне перечислили экономические опасения Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19. 23

Происшествия В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус Инфицированный коронавирусом россиянин находится на борту круизного лайнера "Коста Атлантика" (Costa Atlantica) в японском порту Нагасаки, но его состояние опасений не вызывает, сообщило в среду на странице в Facebook посольство РФ в Токио. 11

Экономика В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". 2,3K