Верховный суд России объяснил порядок выплаты по кредитам в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Газета.ру» с ссылкой на Верховный суд. Сообщается, что в условиях нерабочих дней можно на полгода приостановить выплату займов.

Политика Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений. 3

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 589

Политика Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. 19

Происшествия В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге. 497

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая. 1K

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова. 42

Политика Премьер-министр Индии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления Нью-Дели, 1 мая 2020, 07:11 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке пожелал председателю правительства России Михаилу Мишустину скорейшего излечения от COVID-19 и крепкого здоровья.

Происшествия В Прикамье умерли ещё три пациента, заражённые коронавирусом Пермь, 1 мая 2020, 12:16 — REGNUM В Пермском крае за последние сутки, по состоянию на 1 мая, зафиксировано три случая смерти от последствий COVID-19, сообщает региональный минздрав.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Соловьева на боксерский поединок Никита Джигурда предлагает известному телеведущему Владимиру Соловьеву сразиться на боксерском ринге.

Футбол Невилл предложил доиграть матчи АПЛ за пределами Великобритании Экс-капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл предложил доиграть чемпионат Англии в другой стране.

Космос Астрономы обнаружили планету в три раза больше Юпитера Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса превышает массу Юпитера в три раза.

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 948

Общество 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19. 262

Шоу-бизнес Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru. 19

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 447

Авто «ГАЗель Next» получила подушки безопасности Помимо подушек безопасности, в систему защиты водителя и пассажиров автомобилей семейства Next входит ряд других элементов, заложенных на этапе проектирования машин. 23

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 60

Происшествия В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области. 17