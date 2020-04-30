Коронавирус
Общественное телевидение РоссииВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов в период пандемии
Верховный суд России объяснил порядок выплаты по кредитам в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Газета.ру» с ссылкой на Верховный суд. Сообщается, что в условиях нерабочих дней можно на полгода приостановить выплату займов.
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Политика
Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.
РИА Новости 05:34
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Гаджеты
Представлен бесшумный компьютер HYPERPC MUTE с Intel gen10
Megaobzor.com 01:44
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Политика
Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая
РБК вчера в 19:04
Политика
Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
Экономика
Российские автодилеры в апреле потеряли около 280 млрд рублей выручки
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил ТАСС, что в апреле автодилеры недополучили около 280 млрд руб. выручки из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 23:45
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия вчера в 04:23
Политика
Премьер-министр Индии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Нью-Дели, 1 мая 2020, 07:11 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке пожелал председателю правительства России Михаилу Мишустину скорейшего излечения от COVID-19 и крепкого здоровья.
REGNUM 00:11
Происшествия
В Прикамье умерли ещё три пациента, заражённые коронавирусом
Пермь, 1 мая 2020, 12:16 — REGNUM В Пермском крае за последние сутки, по состоянию на 1 мая, зафиксировано три случая смерти от последствий COVID-19, сообщает региональный минздрав.
REGNUM 05:16
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Соловьева на боксерский поединок
Никита Джигурда предлагает известному телеведущему Владимиру Соловьеву сразиться на боксерском ринге.
ProstoProSport 05:51
Футбол
Невилл предложил доиграть матчи АПЛ за пределами Великобритании
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл предложил доиграть чемпионат Англии в другой стране.
Sports.ru 05:41
Гаджеты
Раскрыты данные о новых смартфонах Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro
В Сети опубликовали технические параметры новых смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.
Rusargument вчера в 04:19
Космос
Астрономы обнаружили планету в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса превышает массу Юпитера в три раза.
Невские Новости вчера в 23:30
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
ToDay News Ufa вчера в 16:30
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
Авто
«ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Помимо подушек безопасности, в систему защиты водителя и пассажиров автомобилей семейства Next входит ряд других элементов, заложенных на этапе проектирования машин.
Движок вчера в 07:20
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
Происшествия
В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции
Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
Известия 03:46
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58