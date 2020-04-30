Коронавирус

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов в период пандемии

Верховный суд России объяснил порядок выплаты по кредитам в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Газета.ру» с ссылкой на Верховный суд. Сообщается, что в условиях нерабочих дней можно на полгода приостановить выплату займов.
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ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новости30 апреля в 09:17

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Газета.Ru30 апреля в 08:04

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс30 апреля в 05:30

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ru30 апреля в 05:47

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru30 апреля в 05:41

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС30 апреля в 07:17

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новости30 апреля в 05:14
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество

В Москве за сутки выздоровели 608 пациентов

Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией.
Эхо Москвы 03:30
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Транспорт

В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
333
Общество

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
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Армия и оружие

Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

Коммерсантъ вчера в 22:13
226
Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Lenta.ru 03:24
14
Общество

Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками

Александр Беглов призвал петербуржцев проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:54
333
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
715
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
2,7K
Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
249
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Футбол

Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу

Министр заявил, что в адрес Роспотребнадзора отправлен запрос с просьбой предоставить список условий, при которых чемпионат России может быть доигран.
Газета.Ru 02:50
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Футбол

Форвард «Уфы» выразил поддержку Фролову

Нападающий "Уфы" Андрей Козлов в интервью клубной пресс-службе выразил поддержку голкиперу "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который подвергся критике после своих высказываний в адрес властей РФ.Евгений Фролов — мой друг.
Soccer.ru вчера в 18:33
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС вчера в 05:04
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
40
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
19
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета вчера в 11:02
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Кино

Снятый на Брянщине фильм «Снежные призраки» покажут на России-24

БрянскToday вчера в 15:26
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,3K
Политика

Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в Конгрессе

Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей.
Коммерсантъ вчера в 21:57
20
Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
22
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
650
Общество

Попова рассказала, есть ли в России повторно заболевшие коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, встречались ли в России повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы недели 01:25
13
Политика

Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 11:30
3,3K
Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
11
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,9K
Общество

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:23
94
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
4,8K
Политика

Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде

Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
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