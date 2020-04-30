Коронавирус

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов в период пандемии

Верховный суд России объяснил порядок выплаты по кредитам в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Газета.ру» с ссылкой на Верховный суд. Сообщается, что в условиях нерабочих дней можно на полгода приостановить выплату займов.
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ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

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Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

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Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

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Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

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Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ruвчера в 05:41

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

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ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАССвчера в 07:17
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Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

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Захарова назвала условия проведения дебатов с Навальным

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Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

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Если россияне серьезно не отнесутся к режиму ограничений на майских праздниках, то его придется усилить.
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Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Программа является краткосрочной и будет действовать до 1 ноября текущего года.
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Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Спорт

WADA завершило расследование в отношении российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской лаборатории.
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Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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Как сообщила «Фонтанка», сославшись на одного из ушедших медиков, главный врач Покровской больницы якобы пригрозила сотрудникам, ежедневно лечащим пациентов (в том числе с пневмониями), последствиями за видео.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

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Появились подробности о новом гиперкаре McLaren Speedtail

Напомним, что дебют самого дорогого и быстрого дорожного автомобиля от McLaren состоялся в октябре 2018 года.
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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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