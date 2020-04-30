Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новости30 апреля в 09:17

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новости30 апреля в 05:14

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС30 апреля в 07:17

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ru30 апреля в 05:47

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru30 апреля в 05:41

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс30 апреля в 05:30

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Газета.Ru30 апреля в 08:04
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:43, Ашберн
Армия и оружие

Сирия новости 2 мая 16.30: в Алеппо предотвращен теракт, мужчина был застрелен в Дейр-эз-Зоре войсками коалиции

ФАН 09:30
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
1K
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
653
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
1,9K
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,9K
Общество

Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году

Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 07:52
308
Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

РИА Новости 04:12
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Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева

Вечерняя Москва вчера в 14:56
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Происшествия

Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
108
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
91
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,6K
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
РЕН ТВ вчера в 09:59
3,3K
Общество

Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений, введенных в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 09:15
1
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
63
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
393
Общество

Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.
Ведомости 06:44
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Происшествия

На крупнейшем российском плавзаводе произошел взрыв

BFM.ru 01:50
69
Общество

Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
РИА Новости 05:08
Общество

Китай не пускает ВОЗ к расследованию происхождения нового коронавируса

Китайские власти пока не дали положительного ответа на просьбу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о совместном расследовании возникновения коронавируса COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя организации в КНР.
KM.ru вчера в 02:29
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Энергетика

В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 09:30
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

К 75-летнию Великой Победы Минобороны России опубликовало уникальные исторические документы о взятии Берлина.
НТВ 02:38
292
Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица

Tkade14 случайно сыграл в Call of Duty: Modern Warfare с видом от третьего лица.
Cyber.sports.ru 08:29
11
Политика

Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram автор передачи Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
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