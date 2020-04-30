Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы
Народные новости30 апреля в 05:14
Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд
URA.Ru30 апреля в 05:41
Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы
Интерфакс30 апреля в 05:30
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Армия и оружие
Сирия новости 2 мая 16.30: в Алеппо предотвращен теракт, мужчина был застрелен в Дейр-эз-Зоре войсками коалиции
ФАН 09:30
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году
Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 07:52
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева
Вечерняя Москва вчера в 14:56
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
РЕН ТВ вчера в 09:59
Общество
Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений, введенных в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 09:15
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом
Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.
Ведомости 06:44
Общество
Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.
РИА Новости 05:08
Общество
Китай не пускает ВОЗ к расследованию происхождения нового коронавируса
Китайские власти пока не дали положительного ответа на просьбу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о совместном расследовании возникновения коронавируса COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя организации в КНР.
KM.ru вчера в 02:29
Энергетика
В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 09:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина
К 75-летнию Великой Победы Минобороны России опубликовало уникальные исторические документы о взятии Берлина.
НТВ 02:38
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица
Tkade14 случайно сыграл в Call of Duty: Modern Warfare с видом от третьего лица.
Cyber.sports.ru 08:29
Политика
Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня
Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram автор передачи Павел Зарубин.
Российская газета 09:32