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Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВерховный суд объяснил порядок оплаты кредитов на фоне пандемии

Верховный суд рассказал, что из-за ситуации с COVID-19 возможна приостановка выплат по кредитам на полгода. Решение относится и к ипотеке, передаёт РИА «Новости». Для этого заемщику необходимо собрать документы, которые подтвердят снижение дохода.
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ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новостивчера в 09:17

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Газета.Ruвчера в 08:04

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ruвчера в 05:47

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАССвчера в 07:17

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ruвчера в 05:41

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфаксвчера в 05:30

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новостивчера в 05:14
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Общество

Мага Исмаилов вызвал на бой Николая Наумова

FightTime.ru вчера в 13:43
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Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
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Политика

В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
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Хоккей

Эркка Вестерлунд: «Уверен, что Ламса готов к работе главным тренером „Салавата Юлаева“»

Бывший главный тренер сборной Финляндии и «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд в интервью «БИЗНЕС Online» прокомментировал решение уфимского клуба доверить руководство команды Томи Ламсе.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:02
Политика

В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра.
RT на русском 03:25
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Энергетика

Нефть марки Brent подорожала на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+

Цена нефти марки Brent сегодня на торгах на лондонской бирже поднялась выше 27 долларов США за баррель на фоне вступления в силу с первого мая 2020 года сделки ОПЕК+.
Российская газета 01:27
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом

"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Общество

Попова: Изменения в распространении коронавируса вселяют надежду

РИА Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующие изменения в процессе распространения коронавирусной инфекции в России вселяют надежду, однако при этом не дают абсолютной уверенности в том, что уровень заболеваемости в стране будет стабильно снижаться.
РЕН ТВ 01:20
Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
РБК 02:52
2,7K
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Ракетный удар нанесли вертолеты израильских ВВС по юго-западному району Сирии, 1 мая сообщило SANA.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
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Политика

Глава МИД Германии считает, что нужно открыть новые КПП в Донбассе

Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.
ТАСС вчера в 09:58
Общество

В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку

В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru 29 апреля в 09:46
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Общество

В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки

В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 03:39
Транспорт

ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
11
Политика

Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
4
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Российской Федерации зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Live24 28 апреля в 04:21
85
Общество

В России зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
NewInform 28 апреля в 03:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой

Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru вчера в 11:23
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Общество

Петербуржцев предупредили о рейдах во время майских праздников

В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
Форпост Северо-Запад 02:23
55
Общество

В нескольких районах Красноярского края сняли режим самоизоляции

Еще в нескольких районах Красноярского края сняли режим самоизоляции, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Newslab.ru вчера в 22:40
7
Здоровье

В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией

В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания вчера в 10:47
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
60
Общество

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники

График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
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