Коронавирус
Моя Москва.онлайнВерховный суд объяснил порядок оплаты кредитов на фоне пандемии
Верховный суд рассказал, что из-за ситуации с COVID-19 возможна приостановка выплат по кредитам на полгода. Решение относится и к ипотеке, передаёт РИА «Новости». Для этого заемщику необходимо собрать документы, которые подтвердят снижение дохода.
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Общество
Мага Исмаилов вызвал на бой Николая Наумова
FightTime.ru вчера в 13:43
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Хоккей
Эркка Вестерлунд: «Уверен, что Ламса готов к работе главным тренером „Салавата Юлаева“»
Бывший главный тренер сборной Финляндии и «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд в интервью «БИЗНЕС Online» прокомментировал решение уфимского клуба доверить руководство команды Томи Ламсе.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:02
Политика
В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра.
RT на русском 03:25
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+
Цена нефти марки Brent сегодня на торгах на лондонской бирже поднялась выше 27 долларов США за баррель на фоне вступления в силу с первого мая 2020 года сделки ОПЕК+.
Российская газета 01:27
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом
"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Общество
Попова: Изменения в распространении коронавируса вселяют надежду
РИА Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существующие изменения в процессе распространения коронавирусной инфекции в России вселяют надежду, однако при этом не дают абсолютной уверенности в том, что уровень заболеваемости в стране будет стабильно снижаться.
РЕН ТВ 01:20
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
РБК 02:52
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Армия и оружие
Израиль нанес ракетные удары по Сирии
Ракетный удар нанесли вертолеты израильских ВВС по юго-западному району Сирии, 1 мая сообщило SANA.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
Политика
Глава МИД Германии считает, что нужно открыть новые КПП в Донбассе
Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.
ТАСС вчера в 09:58
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru 29 апреля в 09:46
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки
В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 03:39
Транспорт
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
Политика
Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев
Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За минувшие сутки на территории Российской Федерации зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Live24 28 апреля в 04:21
Общество
В России зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
NewInform 28 апреля в 03:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru вчера в 11:23
Общество
Петербуржцев предупредили о рейдах во время майских праздников
В пятницу, 1 мая, стало известно, что полиция и Росгвардия Петербурга будут проводить рейды в потенциальных местах массового скопления людей в майские праздники.
Форпост Северо-Запад 02:23
Общество
В нескольких районах Красноярского края сняли режим самоизоляции
Еще в нескольких районах Красноярского края сняли режим самоизоляции, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Newslab.ru вчера в 22:40
Здоровье
В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией
В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания вчера в 10:47
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43