Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 2,1K

Общество Открытие главного храма ВС перенесли Открытие главного храма Вооруженных сил РФ решили перенести с 6 мая на более позднюю дату — в связи с ситуацией с коронавирусом. 3

Наука Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.

Политика Путин одобрил идею поддержки волонтеров в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин согласился с идеей распространить на волонтеров некоторые программы поддержки, которые предусмотрены для борющихся с коронавирусом медиков.

Общество В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий Зачисление пенсии в банки планируется провести в обычном режиме: 7, 13 и 21 мая По данным ведомства, из 756738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через "Почту России", остальные - через кредитные организации.

Экономика Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала. 2

Политика Мэром Иркутска стал Руслан Болотов Депутаты думы Иркутска избрали мэром города экс-председателя правительства региона Руслана Болотова. 15

Происшествия В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города. 36

Общество В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района. 6

Армия и оружие ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов РПК на севере Ирака Багдад, 28 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции «нейтрализовали» двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака.

Общество Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом «Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин. 246

Космос Найдена экзопланета, которая в три раза массивнее Юпитера Команда астрономов во главе с учеными из Института астрономии Гавайского университета (UH IfA) открыла в системе Kepler-88 планету, масса которой в три раза превышает массу Юпитера, самой крупной планеты в Солнечной системе.

Здоровье В Киеве врачи одной из больниц устроили забастовку В Киеве медработники городской клинической больницы №8 устроили забастовку из-за отсутствия обещанных властями города доплат.

Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 2

Общество Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку. 1K

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 272

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 533

Футбол Власти Франции призывают досрочно завершить все топ-чемпионаты Европы Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ведущие европейские чемпионаты завершить футбольные первенства.

Общество В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией. 40