Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
Открытие главного храма ВС перенесли
Открытие главного храма Вооруженных сил РФ решили перенести с 6 мая на более позднюю дату — в связи с ситуацией с коронавирусом.
НТВ 05:37
Наука
Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек
На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.
N+1 03:43
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Политика
Путин одобрил идею поддержки волонтеров в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин согласился с идеей распространить на волонтеров некоторые программы поддержки, которые предусмотрены для борющихся с коронавирусом медиков.
РЕН ТВ 07:42
Экономика
Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
РБК 05:48
Общество
В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий
Зачисление пенсии в банки планируется провести в обычном режиме: 7, 13 и 21 мая По данным ведомства, из 756738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через "Почту России", остальные - через кредитные организации.
Аргументы и Факты - Алтай 00:46
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
Политика
Мэром Иркутска стал Руслан Болотов
Депутаты думы Иркутска избрали мэром города экс-председателя правительства региона Руслана Болотова.
Коммерсантъ 07:50
Общество
Песков заявил, что пока рано выходить на улицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Общество
В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
Армия и оружие
ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов РПК на севере Ирака
Багдад, 28 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции «нейтрализовали» двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака.
REGNUM 28 апреля в 04:25
Общество
Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом
«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
ИА Красная Весна 05:23
Космос
Найдена экзопланета, которая в три раза массивнее Юпитера
Команда астрономов во главе с учеными из Института астрономии Гавайского университета (UH IfA) открыла в системе Kepler-88 планету, масса которой в три раза превышает массу Юпитера, самой крупной планеты в Солнечной системе.
Научная Россия вчера в 17:34
Здоровье
В Киеве врачи одной из больниц устроили забастовку
В Киеве медработники городской клинической больницы №8 устроили забастовку из-за отсутствия обещанных властями города доплат.
Rusvesna.su 07:01
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
Общество
Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку.
RT на русском 02:47
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Футбол
Власти Франции призывают досрочно завершить все топ-чемпионаты Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ведущие европейские чемпионаты завершить футбольные первенства.
Vprognoze.ru 02:56
Общество
В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Общество
Соловьев объяснил особняк Малышевой в США
Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24