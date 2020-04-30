Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы

Lenta.ru07:54

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС07:17

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс05:30

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

РИА Новости05:47

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru05:41

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ru05:47

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новости05:14
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
2,1K
Общество

Открытие главного храма ВС перенесли

Открытие главного храма Вооруженных сил РФ решили перенести с 6 мая на более позднюю дату — в связи с ситуацией с коронавирусом.
НТВ 05:37
3
Наука

Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек

На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.
N+1 03:43
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
1K
Политика

Путин одобрил идею поддержки волонтеров в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин согласился с идеей распространить на волонтеров некоторые программы поддержки, которые предусмотрены для борющихся с коронавирусом медиков.
РЕН ТВ 07:42
Экономика

Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании

Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
РБК 05:48
1
Общество

В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий

Зачисление пенсии в банки планируется провести в обычном режиме: 7, 13 и 21 мая По данным ведомства, из 756738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через "Почту России", остальные - через кредитные организации.
Аргументы и Факты - Алтай 00:46
Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
2
Политика

Мэром Иркутска стал Руслан Болотов

Депутаты думы Иркутска избрали мэром города экс-председателя правительства региона Руслана Болотова.
Коммерсантъ 07:50
15
Общество

Песков заявил, что пока рано выходить на улицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
60
Общество

Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
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Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
1,9K
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
1K
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
36
Общество

В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
6
Армия и оружие

ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов РПК на севере Ирака

Багдад, 28 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции «нейтрализовали» двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака.
REGNUM 28 апреля в 04:25
Общество

Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
ИА Красная Весна 05:23
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Космос

Найдена экзопланета, которая в три раза массивнее Юпитера

Команда астрономов во главе с учеными из Института астрономии Гавайского университета (UH IfA) открыла в системе Kepler-88 планету, масса которой в три раза превышает массу Юпитера, самой крупной планеты в Солнечной системе.
Научная Россия вчера в 17:34
Здоровье

В Киеве врачи одной из больниц устроили забастовку

В Киеве медработники городской клинической больницы №8 устроили забастовку из-за отсутствия обещанных властями города доплат.
Rusvesna.su 07:01
Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
2
Здоровье

Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом

Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
5
Общество

Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку.
RT на русском 02:47
1K
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
272
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
533
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru 01:48
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Футбол

Власти Франции призывают досрочно завершить все топ-чемпионаты Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ведущие европейские чемпионаты завершить футбольные первенства.
Vprognoze.ru 02:56
Общество

В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
40
Наука

Представлен биоробот, имитирующий работу нервной системы

Anonsens 06:50
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
132
Общество

Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
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