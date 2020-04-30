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Народные новостиНародные новостиВерховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

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Граждане России имеют право получить кредитные каникулы дважды, считает Верховный суд Российской Федерации. Первые кредитные каникулы заемщики и раньше имели право получать, согласно законодательству РФ. Они дают возможность отсрочить платежи сроком до шести месяцев.
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Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

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Верховный суд РФ заявил о праве заемщиков получать кредитные каникулы дважды

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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

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Lenta.ru 02:56
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Общество

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Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
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Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
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Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

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Сибдепо 05:03
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Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

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Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
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На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
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Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным

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В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
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Общество

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета 28 апреля в 12:31
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«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Петровым

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Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

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Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

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Энергетика

В Польше заявили о готовности «Газпрома» снизить цену на газ

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Аргументы и Факты вчера в 17:02
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
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Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
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