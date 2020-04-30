Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов. 1

Кино Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.

Здоровье В больнице Саратова обнаружили 14 заразившихся коронавирусом медиков Четырнадцать медицинских работников Краснокутской районной больницы в Саратовской области, которая была закрыта на карантин после смерти пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, заразились коронавирусом, заявил и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин. 13

Политика Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.

Здоровье Назван основной признак заболевания коронавирусом Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист. 21

Общество Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь Как поделилась в Instagram-аккаунте невеста премьера Кэрри Саймондс, новорождённый получил имя в честь двух прадедов (Уилфред – в честь дедушки Джонсона и Лори – в честь дедушки Саймондс). 2

Общество В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки. 191

Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 2K

Общество Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая «Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова. 189

Авто Lamborghini представит 7 мая новый автомобиль Запустить конвейер итальянцы планируют 4 мая, а через три дня они намерены представить новый автомобиль. 1

Общество Свердловский губернатор объяснил, где нужно носить маски Напомним, с 1 мая в Свердловской области введен масочный режим в местах скопления людей и общественном транспорте. 73

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Общество Лукашенко не проходил тест на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо. 53

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Общество Отелям в Сочи посоветовали не открывать бронь с 1 июня Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусом, так как запрет может быть продлен, сообщает администрация города. 14

Общество В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции. 11