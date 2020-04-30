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РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новости09:17

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru05:41

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС07:17

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ru05:47

Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы

Lenta.ru07:54

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс05:30

Кто из волгоградцев имеет право на кредитные каникулы по новому закону

Московский Комсомолец00:45
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:46, Ашберн
Общество

На въезде в Тульскую область отмечена многокилометровая пробка

Актуальные Новости вчера в 07:15
1
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru 06:37
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
73
Общество

В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий

В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.
НИА-Федерация 04:43
Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
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Политика

Путин предсказал рост спроса на матрасы в связи с самоизоляцией

Предприятия, у которых сократилось производство в связи с эпидемией коронавируса, получат поддержку со стороны властей, заверил глава государства на встрече с волонтерами.
Российская газета 09:37
1
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
1K
Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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Авто

Продажи легковых автомобилей могут упасть в России на 30%

Новые автомобили вчера в 01:54
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Транспорт

Власти разъяснили правила поездки из Москвы на дачу в майские праздники

Правила выезда за город в ближайшие полторы недели разъяснил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 09:05
Общество

Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве

Департамент информационных технологий Москвы опровергает сообщения о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков.
РБК 08:32
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Авто

В России появились новые доступные базовые комплектации Chery Tiggo 8

Вариант FAMILY доступен с третьим рядом кресел, помимо стандартного набора, автомобиль оснащен датчиками дождя, обогревом рулевого колеса и ветрового стекла, климат-контролем и др.
ГЛАС.RU 08:48
Происшествия

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

REGNUM вчера в 22:13
2K
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
2,8K
Общество

В Таджикистане выявили первые случаи заражения коронавирусом

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Таджикистане, где по состоянию на 30 апреля инфекцию обнаружили у 15 человек, сообщает Sputnik Таджикистан.
Rambler News Service 06:42
4
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
1K
Происшествия

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
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Футбол

Шюррле оплатил покупку протезов для 11-летнего мальчика из России

Пресс-служба "Спартака" сообщила, что Шюррле оплатил покупку протезов для 11-летнего Ромы Балабаева, который проживает в городе Белебей (Башкортостан).
Sport.ru 09:29
Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
7
Политика

Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече глав МИД "нормандского формата" обсуждался новый обмен пленными в Донбассе.
РЕН ТВ 09:16
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
Слово и Дело 04:46
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
25
Экономика

30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
2
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Армия и оружие

НАТО вовлекает Грузию в гибридную оборону против России

НАТО собирается больше привлекать Грузию в обеспечение безопасности на Черном море, в том числе вовлечь ее в «гибридную оборону» от России, заявил спецпредставитель генсека альянса на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 08:51
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
39
Общество

В Краснодарском крае вводится обязательный масочный режим

Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба Вениамин Кондратьев, масочный режим вводится с 30 апреля.
Администрация Краснодарского края 07:00
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Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину заподозрили в обмане после скандала с недвижимостью

На видео видно, как адвокат Сергеей Жорин перед подписанием договора четко проговаривает все условия дарения, а Федосеева-Шукшина подтверждает, что все поняла и соглашается.
RuNews24.ru вчера в 14:36
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