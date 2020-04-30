Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
В Пензенской области ввели обязательный масочный режим
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг продлил режим самоизоляции для всех жителей до 11 мая и ввел в области обязательный масочный режим при посещении общественных мест, говорится в постановлении главы региона.
РИА Новости 09:06
Религия
Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
ИА Красная Весна вчера в 16:38
Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
Общество
В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом
Среди сотрудников Росгвардии были выявлены 339 зараженных коронавирусом.
Известия 08:24
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Наука
Существующие препараты показали неэффективность против COVID-19
Существующие медицинские препараты показали свою неэффективность против COVID-19, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:16
Экономика
Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба»
В ноябре 2015 года Владимир Коган, отец Евгения Когана, выиграл аукцион Центробанка на санацию «Уралсиба», а спустя два года регулятор утвердил предложенный им план оздоровления банка, рассчитанный до 2025 года.
РБК 09:06
Здоровье
Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах
Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Футбол
Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым
Фролов защищает цвета "Крылья Советов" с зимы этого года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 3 матча.
Vprognoze.ru вчера в 09:54
Футбол
Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»
Нападающий "Локомотива" Роман Тугарев в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.
Soccer.ru вчера в 20:40
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Общество
78 тысяч петербургских школьников закончат учебный год досрочно
По данным Комитета по образованию Петербурга, сообщили о своем намерении завершить учебный год досрочно родители 204 тысяч школьников.
Петербургский дневник 08:08
Происшествия
В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса
В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
Коммерсантъ 05:06
Футбол
Кейн восстановился от травмы задней поверхности бедра
26-летний англичанин перенес операцию на задней поверхности бедра в январе и с тех пор не играл.
Sports.ru 07:49
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
Коронавирус зафиксирован в 43 районах Нижегородской области
У жителей 43 районов и городских округов Нижегородской области зафиксирован COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 07:53
Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Спорт
Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко
Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:59
Гаджеты
Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыт до анонса
Astera вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Технологии
Клинические исследования вакцины от коронавируса в РФ начнутся в июле
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и петербургская биотехнологическая компания «Биокад» начнут клинические исследования вакцины от коронавируса в июле.
News.ru 09:07