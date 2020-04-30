Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Кто из волгоградцев имеет право на кредитные каникулы по новому закону

Московский Комсомолец00:45

Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы

Lenta.ru07:54

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС07:17

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru05:41

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс05:30

ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новости09:17

Ипотека ушла на каникулы

Российская газетавчера в 22:00
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Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

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Общество

В Пензенской области ввели обязательный масочный режим

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг продлил режим самоизоляции для всех жителей до 11 мая и ввел в области обязательный масочный режим при посещении общественных мест, говорится в постановлении главы региона.
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Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении

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Политика

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом

Среди сотрудников Росгвардии были выявлены 339 зараженных коронавирусом.
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Общество

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
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Существующие препараты показали неэффективность против COVID-19

Существующие медицинские препараты показали свою неэффективность против COVID-19, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Экономика

Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба»

В ноябре 2015 года Владимир Коган, отец Евгения Когана, выиграл аукцион Центробанка на санацию «Уралсиба», а спустя два года регулятор утвердил предложенный им план оздоровления банка, рассчитанный до 2025 года.
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Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах

Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
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Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»

Нападающий "Локомотива" Роман Тугарев в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
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ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
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В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
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Кейн восстановился от травмы задней поверхности бедра

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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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Коронавирус зафиксирован в 43 районах Нижегородской области

У жителей 43 районов и городских округов Нижегородской области зафиксирован COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

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