Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новостивчера в 09:17

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новостивчера в 05:14

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАССвчера в 07:17

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ruвчера в 05:47

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ruвчера в 05:41

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфаксвчера в 05:30

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Газета.Ruвчера в 08:04
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Кино

Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы

Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
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Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Для выплаты компенсаций администрация Петербурга поручила оценить в процентах вину медиков, заразившихся COVID-19

Администрация Петербурга поручила специальным комиссиям принимать решения о выплатах компенсаций медикам, заразившимся коронавирусом.
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Никита Джигурда вызвал на дуэль Владимира Соловьева

Uznayvse.ru 09:12
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В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
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Футбол

Юран: «Пусть Губерниев решает, где быть „Зениту“, а не „Химкам“»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.
Евро-футбол.ру 10:38
Финансы

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ 29 апреля в 13:45
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru вчера в 02:16
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Подмосковным врачам напомнили о выплатах из-за пандемии коронавируса

Подмосковным врачам, которые борются с коронавирусом, полагаются дополнительные выплаты.
Lenta.ru 10:40
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Наука

Создано средство против неизлечимого рака

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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru 05:59
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
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Шоу-бизнес

Лолите удалось удаленно оформить развод с пятым мужем

Российская певица Лолита Милявская получила долгожданный развод. Для этого ей не потребовалось присутствовать в зале суда.
Газета.Ru вчера в 08:32
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Автоспорт

26 лет назад погиб Айртон Сенна

Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
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Премьер Белоруссии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления своему российскому коллеге Михаилу Мишустину.
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Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II

RuNews24.ru вчера в 07:55
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Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
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Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Футбол

После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»

Клубы ФНЛ решили завершить сезон. Против были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик»
Sports.ru вчера в 15:57
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Наука

Найдено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Pravda.Ru вчера в 20:23
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Общество

В Нью-Йорке выросло число новых пациентов с коронавирусом

За период с 28 по 29 апреля число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, выросло со 129 до 136.
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Политика

У премьер-министра Мишустина диагностировали коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заразился COVID-19.
Daily Storm вчера в 13:12
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Политика

Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
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Киберспорт

В мае начнётся 4-месячный фестиваль игр с участием Sony, Microsoft, Valve и CD Projekt

Организатор The Game Awards Джефф Кили анонсировал 4-месячный фестиваль видеоигр Summer Game Fest, который начнётся в мае и продлится до 24 августа — финалом события станет церемония открытия цифрового gamescom 2020.
Игромания.ру 11:20
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