Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Кино
Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы
Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
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Газета.Ru 10:52
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Для выплаты компенсаций администрация Петербурга поручила оценить в процентах вину медиков, заразившихся COVID-19
Администрация Петербурга поручила специальным комиссиям принимать решения о выплатах компенсаций медикам, заразившимся коронавирусом.
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Никита Джигурда вызвал на дуэль Владимира Соловьева
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В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.
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Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле
Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ 29 апреля в 13:45
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В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Газета.Ru вчера в 02:16
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Подмосковным врачам, которые борются с коронавирусом, полагаются дополнительные выплаты.
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Общество
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Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
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66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru 05:59
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В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
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Лолите удалось удаленно оформить развод с пятым мужем
Российская певица Лолита Милявская получила долгожданный развод. Для этого ей не потребовалось присутствовать в зале суда.
Газета.Ru вчера в 08:32
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26 лет назад погиб Айртон Сенна
Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
Sports.ru 04:16
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
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Премьер Белоруссии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления своему российскому коллеге Михаилу Мишустину.
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Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II
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Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 29 апреля в 13:19
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Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
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После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»
Клубы ФНЛ решили завершить сезон. Против были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик»
Sports.ru вчера в 15:57
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
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Наука
Найдено новое средство от коронавируса
Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
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За период с 28 по 29 апреля число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, выросло со 129 до 136.
News.ru 10:49
Политика
У премьер-министра Мишустина диагностировали коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заразился COVID-19.
Daily Storm вчера в 13:12
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
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Киберспорт
В мае начнётся 4-месячный фестиваль игр с участием Sony, Microsoft, Valve и CD Projekt
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Игромания.ру 11:20