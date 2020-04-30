Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Здоровье
Кардиолог предупредил о последствиях пандемии коронавируса
Связанные с COVID-19 стрессы может спровоцировать рост статистики сердечно-сосудистых заболеваний.
News.ru 28 апреля в 04:07
Общество
В Забайкалье число заразившихся коронавирусом увеличилось до 155
Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекикй в Забайкальском крае на 1 мая, по данным краевого оперативного штаба увеличилось до 155 человек.
Байкал24 22:54
Гаджеты
Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт
В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom 13:09
Технологии
Новая функция появилась в WhatsApp
В WhatsApp появились новые возможности.
Росбалт вчера в 04:49
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
Политика
В Киеве надеются на встречу нормандской четверки после пандемии вируса
Киев надеется выйти на полноценные встречи сторон в рамках "нормандского формата" после завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 09:26
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Общество
В Росгидромете прогнозируют лето с экстремально высокими температурами
Синоптики отмечают, что в ряде регионов РФ ожидается экстремально высокая температура.
Москва 24 05:01
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление
Фитнес-тренер Дмитрий Иванов после развода с Лолитой Милявской написал заявлению в полицию, требуя наказать ее за клевету.
НТВ 07:58
Гаджеты
Новый процессор MediaTek Helio G85 дебютировал в Xiaomi Redmi Note 9
Новая однокристальная платформа, получивший название Helio G85 дебютировал в смартфоне Xiaomi Redmi Note 9.
3DNews 14:40
Политика
Правительство России временно возглавил Андрей Белоусов
Временным исполняющим обязанности главы правительства Михаил Мишустин предложил назначить первого вице-премьер Андрей Белоусов.
Солидарность 13:18
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 09:02
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая
Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 10:24
Политика
Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником".
Газета.Ru 23:08
Шоу-бизнес
Жигунова уличили в романе с копией Заворотнюк
Актеру Сергею Жигунову приписывают роман с журналисткой Викторией Ворожбит, передает "Стархит".
Газета.Ru вчера в 06:43
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro 13:07
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Армия и оружие
В армии США заявили, что будут проводить испытания вооружений, несмотря на пандемию
США собираются и дальше проводить испытания вооружений, несмотря на распространение в мире коронавирусной инфекции.
ТАСС 22:48
Шоу-бизнес
Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко
Певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в инстаграме после травли его жены Регины Тодоренко из-за ее высказываний о домашнем насилии.
РИА Новости 08:07
Общество
Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста
Испанский журналист Альфонсо Мерлос попал в неловкую ситуацию.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
В новосибирском аэропорту бесплатно делают тест на коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус стали делать пассажирам в новосибирском аэропорту Толмачево.
Atas.info 23:25
Хоккей
Хабибулин рассказал, как курил перед матчами в НХЛ
РИА Новости 06:36