Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Армия и оружие
Первая победа советских ПВО: как СССР сбил новейший самолет США
60 лет назад американский самолет "У-2" нарушил воздушное пространство СССР Американский самолет "У-2", пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом 60 лет назад нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе нынешнего ныне Екатеринбурга.
SM News 19:25
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Умерла солистка группы «Фристайл»
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
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Darkborn, ранее известная как Project Wight, заморожена
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Вениамин Кондратьев продлил карантин в Краснодарском крае до 12 мая
Как объяснил глава региона, никаких ужесточительных мер не будет - режим карантина останется прежним.
КП - Кубань 06:03
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Общество
Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
Врачи оценили возможность второй волны коронавируса в России
В России есть риск повторной волны эпидемии коронавируса, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
РБК 20:00
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Армия и оружие
Курды призвали РФ и США отреагировать на турецкие обстрелы в Сирии
Курдская сторона напомнила, что РФ и США добровольно приняли на себя обязательства по обеспечению безопасности в этой части Сирии.
Вечерний курьер 04:57
Футбол
Флик продлил контракт с «Баварией»
Soccer.ru 08:48
Экономика
X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю
Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы.
Ведомости вчера в 16:17
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Наука
В США создали 3D-модель распространения коронавируса в самолете
В США создали трехмерную модель распространения коронавируса в самолете.
Дни24 10:12
Здоровье
В Уфе врачи РКБ обратились к Владимиру Путину
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 05:49
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Общество
Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Кино
Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы
Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
Культуромания 04:24
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Технологии
Россияне могут стать владельцами ноутбуков Acer по подписке
Самая доступная модель ноутбука от Acer ежемесячно обойдется в 990 рублей, причем договор оформляется на 18 месяцев, а по его истечении клиент может выкупить ноутбук или вернуть его компании и оформить подписку на другую модель.
Astera 13:32
Общество
Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии
Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
Говорит Москва 08:00
Общество
В интернете пройдет марафон-концерт в поддержку российских медиков
Марафон-концерт в поддержку российских медиков проведут 30 апреля телеканал Дождь и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Правмир», «Помощь рядом» и «Созидание».
Православие и Мир 28 апреля в 03:01
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33