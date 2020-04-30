Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

ВС: заемщик может дважды получить кредитные каникулы

РИА Новости09:17

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС07:17

Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы

Народные новости05:14

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru05:41

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс05:30

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

News.ru05:47

Ипотека ушла на каникулы

Российская газетавчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:19, Ашберн
Политика

Заболевший коронавирусом Мишустин попросил россиян сидеть дома

Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19, призвал соотечественников не пополнять ряды заболевших вслед за ним и не нарушать введенных ограничительных мер.
Московский Комсомолец 13:08
1
Спорт

Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Valhalla. Цена в России

Студия Ubisoft выложила первый трейлер следующей части популярной игры Assassin's Creed.
Вести.Ru 12:42
24
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
955
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
2,1K
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
288
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
1,1K
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
3,8K
Общество

ОГЭ в нынешнем году могут отменить

Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
Коммерсантъ 13:02
1
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
1,4K
Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
7
Футбол

«ПСЖ» объявлен чемпионом Франции

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) официально объявила «ПСЖ» чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20.
Sport24.ru 11:32
1
Общество

Кадыров призвал наказывать нарушителей самоизоляции уборкой улиц

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нарушителей режима самоизоляции необходимо наказывать уборкой улиц. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:43
1
Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
180
Общество

На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки

Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
Эхо Москвы 09:32
27
Шоу-бизнес

Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию

Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
7
Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
80
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
2,6K
Общество

Алиханов рассказал, когда в регионе собираются открыть кладбища

Новый Калининград.Ru 12:55
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
77
Политика

Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
200
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
549
Авто

Bollinger рассказала о платформе для электрических грузовиков

SpeedMe 10:39
Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
7
Культура

Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей

В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:07
2
Финансы

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ вчера в 13:45
1
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
3K
Общество

Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:41
322
Авто

Российский автопром ждут простои и массовые сокращения

Что касается петербургского предприятия Nissan, то оно сейчас находится в режиме простоя и собирается сократить четверть своих работников.
32CARS.ru 12:03
1
Политика

Трамп: Китай делает все, чтобы я проиграл на выборах

"Китай делает все возможное, чтобы я проиграл на выборах", - сказал Трамп.
РЕН ТВ 02:39
22
Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 11:37
167
Как работают Яндекс.Новости?
Главное