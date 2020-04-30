Коронавирус
Газета.RuВерховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии
Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
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Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы
Интерфакс30 апреля в 05:30
Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд
URA.Ru30 апреля в 05:41
Верховный суд РФ разрешил заемщикам дважды получать кредитные каникулы
Народные новости30 апреля в 05:14
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Армия и оружие
Войска химзащиты проводят дезинфекцию на кубанских предприятиях ОПК
Войска радиационной, химической и биологической защиты подразделений ЮВО проводят полную специальную обрабоку шести предприятий, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ЮГ Times 10:17
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Общество
Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Общество
Ким Чен Ын первый раз за 20 дней появился на публике
Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
РИА Новости вчера в 17:13
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 08:15
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
В Вольском районе закрыты на карантин два села
В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе.
Saratovnews 11:54
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
Наука
Ученые предложили новый способ лечения коронавируса
Ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции, сообщает MedicalXpress.
РИА Новости 12:47
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь
Как поделилась в Instagram-аккаунте невеста премьера Кэрри Саймондс, новорождённый получил имя в честь двух прадедов (Уилфред – в честь дедушки Джонсона и Лори – в честь дедушки Саймондс).
Газета Metro 09:56
Космос
Европа по-новому: НАСА показало заново обработанные снимки спутника Юпитера с невероятной детализацией
Агентство выложило невероятные по детализации снимки шестого спутника Юпитера, Европы, извлечённые из архивов конца 90-х годов прошлого века и обработанные по-новому.
3DNews 11:08
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Политика
Василий Уткин рассказал о своем отношении к Алексее Навальном
Блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о политике и оппозиционере, основателе «Фонда борьбы с коррупцией» Алексее Навальном.
Bookmaker-ratings.ru 13:53
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Футбол
Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прогулялся с сыном по родному острову Мадейра во время пандемии коронавируса.
RT на русском 08:45
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
Общество
В метро Москвы начнут продавать маски
Уточняется, что продажи масок в подземке стартуют со следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро.
Москва 24 07:47
Общество
Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным
Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09