Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВерховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
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Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы

Lenta.ru07:54

ВС указал, что заемщики по ипотеке могут дважды воспользоваться каникулами по выплатам

ТАСС07:17

Верховный суд заявил о праве заемщика дважды использовать кредитные каникулы

Интерфакс05:30

Россиянам могут дать кредитные каникулы дважды. За это выступает Верховный суд

URA.Ru05:41

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

РИА Новости05:47

Кто из волгоградцев имеет право на кредитные каникулы по новому закону

Московский Комсомолец00:45

Ипотека ушла на каникулы

Российская газетавчера в 22:00
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Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

Российская газета 08:24
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Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
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Общество

Режим карантина на Кубани продлили до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 12 мая, ужесточать ограничительные меры в крае не будут.
ТАСС 07:36
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая.
Деловое.ТВ 07:45
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
2
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из России

Россиянам со вторым гражданством или имеющим вид на жительство за границей, позволят уехать из страны.
Общественная служба новостей 00:44
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Экономика

Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские.
Ведомости вчера в 17:30
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Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
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Политика

Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию

Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.
Lenta.ru 08:06
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Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

Lenta.ru 06:49
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров празднует 53-й день рождения

Король российской эстрады Филипп Киркоров отмечает свой день рождения 30 апреля.
Народные новости 02:18
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Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Хоккей

«Сибирь» покинули пять хоккеистов

Новосибирская «Сибирь» объявила о расставании сразу с пятью хоккеистами команды.
Матч ТВ 06:06
Политика

В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
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Кино

Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес»

Sibnet Новости 07:04
Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
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Армия и оружие

Как уход из Вьетнама изменил США

30 апреля 1975 года США завершили эвакуацию из Сайгона персонала большинства находившихся во Вьетнаме американских учреждений и представителей работавших на них местных структур.
RT на русском 01:36
Игры

Российские разработчики представили новый трейлер игры Population Zero

REGNUM вчера в 02:47
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Общество

График выплаты пенсий изменится в мае в Алтайском крае

График доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» в связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.
Бийский рабочий 02:56
Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru 05:01
Авто

АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
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Общество

Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных

Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
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Общество

Володин попросил саратовскую прокуратуру проверить закупку масок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области, от которой он был избран в ГД, с просьбой проверить данные о закупке медицинских масок по 425 рублей за штуку.
RT на русском 02:47
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Происшествия

Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки

Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
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