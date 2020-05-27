Политика
Газета.RuВерховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
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с чего всё началось
Предметом искового заявления является оспаривание Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», следует из информации в картотеке дел Верховного суда РФ.Правда ПФОвчера в 15:03
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Суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину, но оставил большую часть требований
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