с чего всё началось

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Происшествия В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом Беременная женщина, зараженная коронавирусом, умерла в Санкт-Петербурге, ребенка также не удалось спасти.

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 539

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 254

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 677

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Общество В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице. 456

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 76

Армия и оружие В ЛНА прокомментировали сообщения о «российских самолётах» в Ливии Ливийская национальная армия прокомментировала сообщения американского командования Вооружённых сил в Африке о том, что Россия якобы перебросила в Ливию авиацию.

Игры Sony обновила официальный сайт, посвященный PlayStation 5 В компании Sony обновили официальный сайт, посвященный игровой консоли нового поколения PlayStation 5. В скором времени разработчики поделятся дополнительными подробностями о новинке. 6

Фигурное катание Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии. 3

Шоу-бизнес У Александра Овечкина родился второй сын Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй. 3

Общество Коронавирус выявили еще у 2140 человек в Москве В столице за последние сутки выявили 2140 новых случаев коронавируса.

Общество В больнице Уханя собака три месяца ждала умершего хозяина В больнице Уханя собака три месяца ждала умершего хозяина История Хатико повторилась в Ухане.

Авто Официально представлен обновленный BMW 5 серии Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight. 4

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 593