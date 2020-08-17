Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
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Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение суда в понедельник, 17 августа.В источнике
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