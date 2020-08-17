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Известия

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение суда в понедельник, 17 августа.В источнике
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РБК

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ

РБК07:14
Интерфакс

В России запретили движение «АУЕ»

Интерфакс06:27
ТАСС

Участников «АУЕ» будут опознавать с помощью экспертиз их высказываний в соцсетях

ТАСС08:25
Lenta.ru

Раскрыто число сторонников запрещенного в России движения АУЕ

Lenta.ru08:18
РИА Новости

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

РИА Новости06:17
РЕН ТВ

В Генпрокуратуре прокомментировали запрет «АУЕ» в России

РЕН ТВ06:28
RT на русском

Движение АУЕ в России признали экстремистским

RT на русском06:19

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили23:04
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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50 лет назад СССР запустил к Венере станцию «Венера-7»

Ровно полвека назад СССР отправил к "Венере" научную станцию, которой суждено было стать первым аппаратом, мягко севшим на поверхность этой негостеприимной планеты, и проложить путь более успешным миссиям, благодаря которым Венеру стали неофициально, но вполне заслуженно называть русской планетой.
Газета.Ru08:06

Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа

Певица Наталья Подольская во время своего отдыха в Турции рассекретила положение — артистка наконец-то призналась поклонникам, что ждет второго ребенка от своего мужа артиста Владимира Преснякова-младшего.
iReactorвчера в 04:11
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«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости08:46
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости05:39
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