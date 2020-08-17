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Российская газета
Российская газета

Верховный суд запретил движение АУЕ в России

В России запретили деятельность и признали экстремистским международное общественное движение "Арестантское уголовное единство", известное в молодежной среде как АУЕ. Соответствующее решение принял Верховный суд, удовлетворив иск Генерального прокурора Игоря Краснова.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:17
Подробнее о событии
RT на русском

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

RT на русском11:45
РЕН ТВ

В Генпрокуратуре прокомментировали запрет «АУЕ» в России

РЕН ТВ06:28
РБК

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ

РБК07:14
Интерфакс

В России запретили движение «АУЕ»

Интерфакс06:27
Lenta.ru

Раскрыто число сторонников запрещенного в России движения АУЕ

Lenta.ru08:18
РИА Новости

Верховный суд России запретил движение АУЕ*

РИА Новости10:20
ТАСС

Участников «АУЕ» будут опознавать с помощью экспертиз их высказываний в соцсетях

ТАСС08:25

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
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Председатель ОБСЕ предложил властям Белоруссии принять его с визитом

«Официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра министра иностранных дел Швеции Анн Линде было направлено правительству Белоруссии для встречи с правительством и представителями оппозиции», — сообщили в пресс-службе.
ИА Красная Весна13:13
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Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Веснавчера в 22:32

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионат10:43
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