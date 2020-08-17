Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:17
Подробнее о событии
Lenta.ru

Объяснен запрет движения АУЕ в России

Lenta.ru14:51
RT на русском

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

RT на русском11:45
РЕН ТВ

В Генпрокуратуре прокомментировали запрет «АУЕ» в России

РЕН ТВ06:28
РБК

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ

РБК07:14
Интерфакс

В России запретили движение «АУЕ»

Интерфакс06:27
РИА Новости

Верховный суд России запретил движение АУЕ*

РИА Новости10:20
ТАСС

Участников «АУЕ» будут опознавать с помощью экспертиз их высказываний в соцсетях

ТАСС08:25

Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом
Интерфакс14 августа в 14:01
52

Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья

Как сообщает The Times, в командовании Сил обороны Ирландии убеждены, что у западного побережья страны в рамках «расширения Москвой своего присутствия в Атлантике» проводят операции российские субмарины, передает RT.
Взгляд.ру14:22
1

В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", — информируют областные власти.
РИА Новости15:07
90

Минздрав РФ анонсировал порядок вакцинации медиков от коронавируса

Российские медики будут проходить вакцинацию от коронавируса одновременно с проведением третьего этапа клинических исследований препарата Центра Гамалеи, говорится в сообщении Минздрава РФ.
Экономика сегодня02:54
102

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс08:58
10

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ru15:24
120

У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.
Российская газета13:56
1