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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским

Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 06:17
Подробнее о событии
Lenta.ru

Объяснен запрет движения АУЕ в России

Lenta.ruвчера в 14:51
RT на русском

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

RT на русскомвчера в 11:45
РЕН ТВ

В Генпрокуратуре прокомментировали запрет «АУЕ» в России

РЕН ТВвчера в 06:28
ТАСС

В 2017-2020 годах в России пресекли деятельность более 30 группировок АУЕ

ТАССвчера в 09:10
РБК

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ

РБКвчера в 07:14
Интерфакс

В России запретили движение «АУЕ»

Интерфаксвчера в 06:27
РИА Новости

Верховный суд России запретил движение АУЕ*

РИА Новостивчера в 10:20

Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новостивчера в 12:19
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Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ruвчера в 08:34
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Зоологическая команда приступила к исследованиям в таймырской тундре

Возглавляемая биологом Александром Шишикином команда зоологов начала исследования в таймырской тундре, чтобы проанализировать количество грызунов в разных районах Таймыра и изучить влияние на их популяцию внешней среды.
МедиаПотоквчера в 07:54
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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ruвчера в 10:47
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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59